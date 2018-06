e-fattura carburanti | verso rinvio a gennaio L' annuncio del ministro Di Maio

Carburanti - dietro front del Governo sulla fattura elettronica : forse scongiurato il maxi sciopero benzinai : Dopo la minaccia di sciopero da parte dei gestori delle pompe di benzina il Governo ha deciso di fare un passo in dietro sull’obbligo di fattura zione elettronica Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha annunciato il rinvio dell’obbligo di fattura zione elettronica per la benzina alle partite IVA previsto per il prossimo 1° luglio. Il rinvio predisposto per il primo gennaio 2019 è arrivato dopo le proteste delle associazioni di categoria dei ...

fatturazione elettronica obbligatoria : ipotesi di un “doppio regime” solo per il 2018 per i carburanti da autotrazione : A partire dal prossimo anno entrerà in vigore l’obbligo generalizzato della Fatturazione elettronica tra i privati B2B e anche B2C. Un “anticipo” di tale novità lo avremo il prossimo 1° luglio 2018 quando scatterà l’obbligo della Fatturazione elettronica per la cessione di benzina o gasolio per autotrazione e per i subappalti nella pubblica amministrazione. Tale sistema costituisce sicuramente una rivoluzione nell’ambito della Fatturazione che ...