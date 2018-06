E anche Cinisello Balsamo non è più fortino del Pd

ilgiornale

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ci era quasi riuscito al primo turno, Giovanni Giacomo Ghilardi. Ma ha dovuto aspettare solo qualche settimana per festeggiare la vittoria delle elezioni. Un risultato storico, visto che dal 1945 aveva sempre conosciuto solo sindaci di sinistra. Da oggi cambia la storia di questo piccolo centro nel Milanese. Piccolo, ma simbolico. Il sindaco uscente, Siria Trezzi, candidata del centrosinistra, è stata schiacciata da Ghilardi. Il candidato di centrodestra ha infatti conquistato il 56,2% lasciando indietro l'avversario al 43,8%. Già consigliere comunale di, il 33enne neo sindaco lavora come funzionario in Regione Lombardia ed è stato capogruppo in Consiglio per la Lega Nord. Al primo turno aveva raccolto ben 12.117 preferenze (45,94%), contro i 10.824 voti (41,03%) della Trezzi. Il Pd sperava nell'affluenza bassa, ma non è andata come sperava. Gli elettori andati alle ...