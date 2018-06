E adesso sono… “Razzi vostri” | l’ex senatore sbarca sul Nove con Saverio Raimondo per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Arriva suldi Discovery Italia l’appuntamento quotidiano con protagonistadella Repubblica Antonio Razzi, affiancato da uno spin doctor d’eccezione,(produzione Videa per Discovery Italia), in prima tv dal 25 giugno, dal lunedì al venerdì alle ore 21:20. Ultimo baluardo dei sacri valori nazionalpopolari, ex deputato e poi, più per necessità che per vocazione, Antonio Razzi ci porterà a scoprire cosa ci aspetta nel prossimo futuro, senza aver paura del domani. Come da tradizione, è la data a dare il tema alla puntata, che si compone di rubriche fisse e altre che potrebbero variare a giudizio insindacabile del narratore. Dalle “effemeridi”, al “santo del giorno”, fino a “le pagine di Razzi”, ogni occasione è buona per raccontare l’Italia con inconsapevole comicità, alla maniera del. In studio Razzi non sarà solo ...