Dopo la batosta il Pd scruta le mosse di Macron e Ciudadanos E Martina?

Dopo la batosta di Wall Street per colpa dell'Italia - l'America caldeggia il nuovo governo : Alcune comunicazioni della diplomazia non avvengono per caso. E proprio stasera con Wall Street in caduta anche e soprattutto sulla scia italiana dalla Casa Bianca arrivano frasi distensive per l'Italia. "L'Italia è uno dei nostri alleati più stretti e non vediamo l'ora di continuare a lavorare e a consultarci strettamente con un nuovo governo Dopo che si sarà formato", ha detto all'ANSA la portavoce del dipartimento di ...