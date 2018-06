Dopo il flop nel Pd parte la sfida post-Renzi Si scaldano Calenda | Emiliano e Zingaretti

Mondiali Russia 2018 - Cuper pensa all’addio Dopo il flop Egitto : Hector Cuper potrebbe lasciare la Nazionale egiziana a seguito di un Mondiale non certo all’altezza delle attese per Salah e soci Sembra essere arrivata ai titoli di coda la storia tra l’allenatore Hector Cuper e la Nazionale egiziana. A quanto riporta la stampa egiziana la sconfitta per 3-1 subita ieri sera a San Pietroburgo contro la Russia, che segue quella all’esordio per 1-0 contro l’Uruguay, dovrebbe portare a un ...

Nazionale - le esilaranti scuse di Ventura Dopo il flop azzurro : da Insigne a Balotelli - sino al caso De Rossi - dichiarazioni inconcepibili : Gian Piero Ventura continua a far parlare di sè dopo il clamoroso flop azzurro che ha portato alla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale russo L’ex Ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, è tornato a parlare della sua disastrosa esperienza azzurra, culminata con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. All’interno della lunga intervista alla Gazzetta dello sport, vi sono stralci nei quali Ventura ...

Cerimonia d'apertura Mondiali 2018 - Russia / Video : Mediaset si rifà Dopo il flop della finale di Champions : Mondiali Russia 2018, Cerimonia d'apertura streaming Video e diretta tv: ecco il grande evento con cui si aprono i Mondiali purtroppo senza Italia (oggi 14 giugno). La Cerimonia d'apertura dei Mondiali di Russia 2018 in diretta su Mediaset ha sicuramente convinto il pubblico italiano ancora reduce dalla recente e cocente delusione di quanto accaduto per la finale di Champions League.

Roma - flop dell'asfalto 'magico' : Dopo 24 ore è già sbriciolato : IL CASO L'incantesimo dura meno di 24 ore. E la mano di 'asfalto magico sigillante', annunciato con una certa enfasi dal Campidoglio, mostra una serie di limiti niente male: il ritorno della buca. ...

Zayn Malik in tour a breve - gli indizi sul web riaccendono la speranza dei fan Dopo il flop del primo album : Zayn Malik in tour a breve per presentare al pubblico internazionale il suo nuovo progetto discografico: l'ex membro degli One Direction sarà finalmente in tournée e, stando alle prime indiscrezioni online, partirà non dall'America ma dall'India! Non vi è ancora un annuncio ufficiale da parte del cantante o del suo staff, né un calendario chiaro, ma in rete circolano già diverse opinioni oltre che rumors sulla prima avventura live di Zayn ...

Benedetta Parodi cambia rete Dopo il flop di domenica In : fine anticipata del contratto? : Nella stagione televisiva 2018/2019 della Rai non ci sarà più spazio per Benedetta Parodi . dopo il ridimensionamento e poi l'allontanamento da domenica In , sembra proprio che sia stata anticipata la ...

Consumi - Coldiretti : “Flop ortofrutta per i sacchetti Dopo il record” : Il calo dei Consumi colpisce l’ortofrutta nel primo trimestre dell’anno dopo il record italiano del decennio, con 8,52 miliardi di chili acquistati nel 2017, un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti a commento delle elaborazioni Ismea, relative ai primi tre mesi del 2018 che, per effetto dell’introduzione dell’obbligo dei sacchetti, ...

AMBRA ANGIOLINI/ Dopo il flop di Cyrano torna in tv con il Concerto del Prima Maggio : AMBRA ANGIOLINI presenta il Concerto del 1° Maggio 2018 di Roma insieme a Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale. L'attrice torna in tv Dopo il flop di "Cyrano".(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 08:55:00 GMT)

La Compagnia del Cigno : Dopo i flop di Sirene e E’ arrivata la Felicità 2 - Cotroneo punta sulla musica classica : La Compagnia del Cigno Ivan Cotroneo punta tutto sulla musica classica, sperando di recuperare i consensi perduti. dopo i tiepidi riscontri ottenuti in autunno con la tanto attesa e pubblicizzata serie Sirene, e il recente flop di E’ arrivata la Felicità 2, traslocato dal prime time al pomeriggio domenicale di Rai1, lo sceneggiatore sta lavorando ad una nuova fiction destinata al primo canale della tv di Stato, dal titolo La Compagnia del Cigno. ...