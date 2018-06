Diversi problemi per OnePlus 6 con OxygenOS 5 1 8 | situazione il 25 giugno

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una settimana di vita per5.1.8, il nuovo aggiornamento per6 che in teoria avrebbe dovuto mettere la parola fine airiscontrati con la precedente patch come vi ho riportato di recente su questo magazine, ma a quanto pare non sono giunti gli effetti sperati per il pubblico. In queste ore, infatti, si susseguono le segnalazioni da parte del pubblico che ha riscontrato più di un problema una volta portato a termine il download dell'aggiornamento in questione.Si parla ovviamente di battery drain, con device lasciati al 25% circa di carica residua prima di andare a letto, per poi scoprire che in realtà al mattino senza particolari processi in corso è stato ritrovato lo stesso6 spento. In realtà ci sarebbero molti casi simili, a testimonianza del fatto che sul fronte consumi l'ultima patch ufficializzata per lo smartphone non sta facendo il proprio ...