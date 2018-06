Disoccupazione | chi ne ha diritto e chi no

Svizzera - la Disoccupazione dei frontalieri rischia di costar caro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Collocamento mirato disabili : richiesto il requisito della Disoccupazione : 68/1999, finalizzata a garantire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di Collocamento mirato, ha ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla Disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. ...

Regno Unito - calano le richieste di sussidio alla Disoccupazione : Teleborsa, - Nel mese di maggio, scende il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: -7.700 unità contro la crescita di 28.200 unità del mese di aprile ,...

USA - lieve calo per le richieste di sussidio alla Disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . ...

USA - in calo le richieste di sussidi alla Disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 26 maggio . I "claims" sono calati di 13.000 unità a 221 mila dalle 234 mila unità della settimana ...

Stati Uniti - richieste sussidi Disoccupazione in salita più delle attese : Teleborsa, - In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 19 maggio. I "claims" sono saliti di 11.000 unità a 234 mila dalle 223 mila unità riviste della settimana ...

Maternità - pochi servizi e Disoccupazione Save the Children : “Italia divisa in due Trento e Bolzano top - Campania in coda” : Non è un Paese per mamme. In Italia è sempre più difficile per le donne che lavorano bilanciare la professione con la gestione della famiglia. Al Sud lo è ancora di più. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children Le equilibriste. La Maternità in Italia, diffuso in vista della Festa della mamma. Lo studio contiene un focus con la classifica, elaborata dall’Istat per Save the Children, delle regioni italiane dove è più o meno facile avere ...

USA - richieste sussidio Disoccupazione ai minimi dal 1969 : Teleborsa, - In netto calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 21 aprile. I "claims" sono scesi di 24 mila unità a 209 mila rispetto ai 233 mila rivisti della ...