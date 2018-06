Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 | pubblicato bando Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro

Diritti TV Serie B : anticipo del venerdì in chiaro e alcune partite di domenica? Il 29 giugno l’assegnazione : Serie BKT - Nuovo logo della Serie B Sistemata la questione Serie A, ora la partita dei Diritti tv si gioca nel campionato cadetto. La Serie B, che ha cambiato nome in Serie BKT, frutto dell’accordo con il nuovo sponsor (BKT è l’azienda con sede a Mumbai, specializzata in pneumatici per veicoli agricoli, edili e industriali), va a caccia di nuovi ‘padroni televisivi’ per le prossime tre stagioni con un’importante ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - viene introdotto Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB), in relazione al contenuto di cui all’art. dell’art. 4.6.2 dell’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 16.04.2018 (Invito) avente ad oggetto “Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento” così come descritto dall’Invito COMUNICA ai soggetti partecipanti alla trattativa privata, in dipendenza della manifestazione di volontà dagli ...

Diritti tv : chiusura a breve per la Serie B : “È un momento particolare per i Diritti tv della Serie B, ci sono incontri continuativi che dovrebbero portarci tra pochi giorni a chiudere il discorso per il prossimo triennio”. Il direttore generale della Lega Serie B Paolo Bedin ha commentato così la situazione relativa alla vendita dei Diritti tv del campionato cadetto per il prossimo triennio: “Il presidente Balata è assente proprio perché impegnato in alcuni incontro per ...

Diritti tv Serie B - al via il secondo giro di trattative private : Le prime offerte non hanno soddisfatto la Lega B; ora un secondo giro di trattative private. Presenti anche Eleven sports, Eurosport e Fox networks group. L'articolo Diritti tv Serie B, al via il secondo giro di trattative private è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega risponde alle dichiarazioni di ad Tim Genish : La Lega Serie A, in riferimento alle dichiarazioni odierne rilasciate da Amos Genish, Amministratore DeLegato di TIM, osserva e ricorda che nel corso dell’ultimo anno ha sollecitato il mercato in modo trasparente e pro competitivo, con Inviti a offrire rivolti a tutti gli operatori potenzialmente interessati, sottoponendo agli stessi ogni possibile forma di offerta e pacchetto di Diritti audiovisivi. Infatti, la Lega Serie A ha dapprima ...

Sky - partite aperte con Perform e per i Diritti tv della Serie B : L'emittente satellitare è ancora in gioco su più fronti: dai diritti acquisiti da Perform, alla Serie B, passando per i rinnovi dei contratti con Fox Sports e Discovery. L'articolo Sky, partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket Serie A - assegnati a Perform i Diritti betting per le prossime due stagioni : La LBA Lega Basket Serie A ha assegnato a Perform i diritti del “Pacchetto betting” relativamente al territorio italiano per le stagioni Sportive 2018/2019 e 2019/2020. Perform è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, tocca ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito. Perform Group ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky : «Al lavoro per rendere accessibili partite Perform» : La Serie A sarà su Sky con un'offerta mai così esclusiva. Non solo, l'offerta migliore che potessimo offrire ai nostri abbonati. Impossibile fare di più, per la struttura dei pacchetti venduti ed anche per legge. ...

Diritti tv Serie A 2018/19 - il prossimo campionato di calcio su Sky e Perform : Finalmente è stata decisa l'assegnazione dei Diritti tv per il campionato di calcio di Serie A 2018/19 che avra' inizio il prossimo 19 agosto. La piattaforma Sky trasmettera' in esclusiva 266 partite del torneo, incluse 16 partite di cartello su 20. Le altre 114 gare, invece, saranno trasmesse dalla media company britannica Perform. Oltre che interessare il prossimo torneo calcistico, tale criterio di ripartizione dei Diritti televisivi sara' ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Rushton (Dazn) : «Pronti a discutere su ritrasmissione partite» : «Siamo pronti a discutere con tutti per la ritrasmissione delle partite della Serie A di calcio; contiamo di investire 50 milioni di euro per ampliare il nostro bacino d'utenza e scommettiamo così tanto sull'Italia da essere certi di rimanere qui almeno per i prossimi 25 anni». Così parlò James Rushton, amministratore delegato di Dazn, la piattaforma web di proprietà del gruppo britannico Perform che ...

Serie A tra Sky e Perform ma si trattano i Diritti di ritrasmissione : In ogni giornata di Serie A, 7 partite andranno in onda in esclusiva su Sky e 3 su Dazn, la 'Netflix dello sport' di Perform. Così è stato venduto il campionato (a 973.3 milioni di euro più bonus), ma il panorama può cambiare nel giro di qualche settimana. Dopo i lunghi negoziati fra Lega e operatori, ora le trattative sono fra chi ha comprato i diritti tv e chi vuole ricomprarne almeno una fetta, attraverso accordi ...