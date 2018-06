DIRETTA Arabia Saudita Egitto streaming video e tv Mondiali 2018 | storia del match

LIVE Arabia Saudita-Egitto - Mondiali 2018 in DIRETTA : si gioca soltanto per l’onore : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arabia Saudita-Egitto: iniziano le gare della terza giornata dei gironi ai Mondiali di calcio. Nel Gruppo A i verdetti sono stati tutti già emessi: le due formazioni sono già state eliminate, ed oggi giocheranno soltanto per l’onore. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.00, ma la nostra DIRETTA LIVE testuale inizierà con l’inserimento delle formazioni ufficiali, non appena ...

LIVE Uruguay-Arabia Saudita - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0. La sblocca Suarez! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Uruguay-Arabia Saudita, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

Uruguay Arabia Saudita 1-0 LIVE. Gol di Suarez al 23'. Risultato in DIRETTA : Uruguay-Arabia Saudita 1-0 LIVE 23' Suarez TABELLINO Uruguay , 4-4-2, : Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Sanchez, Vecino, Bentancur, Rodriguez; Cavani, Suarez. Ct: Tabarez Arabia Saudita , 4-...

