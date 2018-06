Dimmidite | su Rai1 Niccolò Agliardi trasforma in musica le storie di vita

davidemaggio

(Di lunedì 25 giugno 2018)Zero Assoluto Lae lasi intrecciano e si ispirano a vicenda in, il primo programma realizzato dal cantautore, che domani debutterà in seconda serata su. Dopo una serie di slittamenti (la trasmissione era infatti prevista per inizio stagione al sabato pomeriggio), il format prodotto da Anele vedrà finalmente la luce e porterà all’attenzione del pubblico alcunestraordinarie di persone comuni raccolte in giro per l’Italia.le trasformerà in altrettante canzoni, con l’aiuto della sua band e di sei amici artisti: Fabrizio Moro, Eugenio Finardi, Emis Killa, Chiara Galiazzo, Zero Assoluto, L’Aura. Quelle al centro disarannodi piccole grandi battaglie, di traguardi raggiunti, di percorsi accidentatiti in opportunità e di rivincite. Sei racconti di...