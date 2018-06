DIMISSIONI O LICENZIAMENTO? Sull' indennità di disoccupazione c' è un trucco da smascherare

ilsussidiario

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il lavoratore dimissionario non ha diritto alla Naspi. Se invece viene licenziato, l’viene regolarmente erogata. Un fenomeno cui porre rimedio. CARLO ALBERTO NICOLINI(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:06:00 GMT)ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE/ La nuova scommessa su imprese e lavoratori, di C. A. Nicolini/ La nuova procedura piena di "pastrocchi", di C. A. Nicolini