Dieta del bicchiere per dimagrire senza stress

La Dieta del limone : dimagrisci e ti sgonfi in una settimana : Con la dieta del limone ti sgonfi e dimagrisci in una sola settimana, ritrovando la forma fisica perduta. Tornare in forma prima dell’estate ti sembra un’impresa impossibile? Un valido aiuta arriva dal limone, un frutto ricco di proprietà benefiche, che svolge un’azione detox sul nostro organismo. Non solo attenua il senso di fame e ci fa sentire sazie prima e più a lungo, ma è anche ottimo per contrastare la ritenzione idrica ...

Dieta della mela verde : fa dimagrire e fa bene alla salute : La Dieta delle mela verde può far dimagrire fino a 3 chili in 5 giorni. Le mele fanno bene alla salute in quanto migliorano la funzione dell'intestino

Dieta col tè Giava / I forti poteri drenanti della bevanda permettono di dimagrire : Dieta col tè Giava, i forti poteri drenanti della bevanda permettono di dimagrire in maniera rapida e costante. Quale regime alimentare abbinare ai benefici del tè i nquestione?(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:22:00 GMT)

Dieta del digiuno intermittente 16 : 8 per dimagrire e restare in salute : La Dieta del digiuno intermittente 16:8 aiuta a dimagrire e fa bene all'organismo. Lo sostiene uno studio pubblicato su Nutrition and Healthy Aging

Dieta del serpente o del digiuno per dimagrire 5 chili : La Dieta del serpente o del digiuno può far dimagrire fino a 5 chili in una settimana. E' catalogata da molti esperti tra le diete da evitare.

Il Boss delle torte quasi irriconoscibile : l'incredibile trasformazione dopo la Dieta : Una trasformazione radicale che lo ha reso quasi irriconoscibile: Buddy Valastro ha perso parecchi chili e oggi si mostra sorridente accanto alla sua splendida moglie. Il celebre pasticcere italo ...

La Dieta dell’indice glicemico : Spesso si sente parlare di indice glicemico, ma cos’è e come può aiutarci a tornare in forma una dieta di questo tipo? Partiamo dalle basi: l’indice glicemico (IG) di un alimento indica la velocità con cui viene assunto dall’organismo. Il suo valore va da 0 a 100: se è alto il corpo tenderà a trasformarlo in grasso, se è basso, al contrario, verrà bruciato in fretta, portando alla perdita di peso. Per questo motivo scoprire ...

Dieta delle microproteine per dimagrire 3 chili : limitati i formaggi : La Dieta delle microproteine può far dimagrire fino a 3 chili in due settimane. Vanno limitati i consumi di formaggi e di uova. Ecco cosa si mangia

Dieta del melone : perdi 5 chili e ti depuri : La Dieta del melone consente di perdere ben 5 kg depurando l’organismo e combattendo l’odiosa cellulite. Il melone è per eccellenza uno dei frutti dell’estate, allora perché non sfruttarlo per tornare in forma in vista delle prova costume? Questo alimento infatti è ricco di proprietà che favoriscono un dimagrimento veloce e senza sforzi. Per prima cosa è povero di calorie, visto che ogni 100 grammi di prodotto ne contiene ...

Dieta della carota per dimagrire ed abbronzarsi : La Dieta della carota può far dimagrire di circa 4 chili. Prevede un menù giornaliero di 1300 calorie ed è indicata per un'abbronzatura perfetta.

Dieta del pesce e del pollo per dimagrire in 3 giorni : La Dieta del pesce e pollo può far dimagrire fino a 2 chili in tre giorni. Naturalmente non si mangiano solo questi due alimenti. Ecco come funziona.

Dieta cinese della mela per dimagrire 4 chili in 7 giorni : La Dieta cinese della mela può far dimagrire di circa 4 chili in una settimana. Prevede un menù giornaliero di 1000 calorie, non adatto a tutti.

La Dieta del sushi per dimagrire senza rinunciare al gusto : dimagrire e tornare in forma, ma senza rinunciare al gusto: è possibile grazie alla dieta del sushi. Da sempre la cucina giapponese è caratterizzata da piatti leggeri e facilmente digeribili a base di pesce, verdure fresche e riso, proprio quello che ci vuole per perdere peso! La dieta del sushi è molto semplice da seguire ed è perfetta per tutti gli appassionati di sashimi, hosomaki e nigiri. Come funziona? Iniziate la giornata consumando una ...

La Dieta dell’indice glicemico : Dannato zucchero! Ci hanno insegnato che il glucosio è il peggior nemico della dieta, non solo per tenere sotto controllo il peso ma anche e soprattutto per la salute, in quanto dei livelli alti nel sangue favoriscono malattie come il diabete, tumori e rischi cardiocircolatori. I trend delle diete iperproteiche ci hanno detto anche che per dimagrire i carboidrati sono la prima cosa da eliminare o, per lo meno, da ridurre drasticamente. Tutto ...