Diabete I | “Sì all’apparecchio automatico per l’insulina per i bimbi”

(Di lunedì 25 giugno 2018) Più facile la gestione deldi tipo 1 per i bambini: la Food and drug administration (Fda) ha infatti approvato l’uso del sistema che monitora automaticamente il glucosio e rilascia automaticamente la dose appropriata di insulina anche per quelli tra i 7 e i 13 anni. L’apparecchio aveva già ricevuto il via libera dell’agenzia americana lo scorso settembre dai 14 anni in su, e ora ne è stato esteso l’uso anche per i più piccoli. L’apparecchio approvato dall’Fda funziona misurando i livelli di glucosio nel corpo ogni 5 minuti, e aggiustando automaticamente il rilascio di insulina, somministrandola o bloccandola. Il sistema e’ composto da un sensore che si attacca al corpo per misurare il glucosio sotto pelle, una pompa di insulina legata al corpo e un cerotto per l’infusione, collegato alla pompa tramite un catetere per il rilascio di ...