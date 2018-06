Di Maio | sburocratizzazione al centro azione di questo governo

romadailynews

(Di lunedì 25 giugno 2018) Roma – Di seguito le parole di Luigi Di, ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro. “La modalità che applicheremo ancora è quello della, della ricognizione di tutto ciò che non serve. Lasia aldell’di, che non deve fare tanti provvedimenti di legge, ma il giusto. E dall’altra parte abolire quegli strumenti che hanno vessato le imprese, come split payment, spesometro e redditometro”. “A tutto- aggiunge- si sommano gli altri punti del decreto dignità. Una forte norma sulla delocalizz, una forte norma sulla pubblicità nel gioco d’azzardo e una sulla precarietà dei giovani agendo sui contratti a tempo determinato” . L'articolo Dialdiproviene da RomaDailyNews.