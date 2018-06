Di Battista su Fb | ' Il Pd è morto | ora reddito di cittadinanza'

Ballottaggi - Alessandro Di Battista : “Il Pd è morto e io ne sono molto felice” : Alessandro Di Battista commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative e si concentra sui risultati del Partito Democratico: "Il Pd è morto . Personalmente sono molto felice di questo tracollo". Secondo l'ex deputato M5s ora non bisogna puntare sui diritti civili ma su quelli sociali ed economici, magari con il reddito di cittadinanza.Continua a leggere

