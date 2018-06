Design per gatti

Lanciato il Global Theme Design Contest per Honor 10 : Honor sta provando a garantire agli utenti di Honor 10 la disponibilità di temi di grande qualità e proprio a tal fine ha Lanciato un apposito concorso L'articolo Lanciato il Global Theme Design Contest per Honor 10 proviene da TuttoAndroid.

Nuova bolletta Enel vince premio Compasso d'Oro per il Design : Milano, , askanews, - Accanto all'auto sportiva, al rubinetto e all'elettrodomestico c'è anche lei, la Nuova bolletta di Enel Energia, che si è aggiudicata il premio Compasso d'Oro dell'Adi, ...

Il super yacht firmato Porsche realizzato in collaborazione con l’italiana CentrostileDesign [FOTO] : Frutto del lavoro congiunto tra il cantiere nautico Dynamiq, lo studio F.A. Porschee Centrostiledesign, questo super yacht vanta finiture da mille e una notte Il cantiere nautico Dynamiq, specializzato nella realizzazione di superyacht, si è affidata allo studio F.A. Porsche e alla collaborazione dell’azienda italiana di da Davide Cipriani, Centrostiledesign, per la realizzazione di numerosi componenti estetici realizzati in fibra di ...

Oil&gas e Design per navi da crociera : il colosso cinese 'sbarca' al porto e assume : Ravenna ha gli occhi più a mandorla da oggi. In città sbarca infatti China merchant industry tecnology Europe, Cmit-Europe, base europea del colosso cinese China merchant industry group , Cmig, con ...

Su Le quattro stagioni di Vivaldi l'istituto italiano Design di Perugia incontra Cristiana Pegoraro : Seguiranno tanti altri appuntamenti che spazieranno per tanti generi musicali, concerti sinfonici, concerti di opera, una realizzazione della Traviata di Verdi, spettacoli di danza e teatrali". E una ...

McLaren 720S : “Best of the Best” per Design : La McLaren 720S vince la categoria Best of the Best del Premio Red Dot 2018. Questa è la seconda volta, dopo il riconoscimento ricevuto nel 2016 dalla 570S Coupé, che Casa britannica viene premiata con questo riconoscimento internazionale per l’eccezionale qualità del design. La seconda generazione Super Series offre una nuova interpretazione del linguaggio stilistico […] L'articolo McLaren 720S: “Best of the Best” per design sembra ...

Alla scoperta del Sony Xperia XZ3 : foto con elementi Design - specifiche quasi complete : Si riprende a parlare del Sony Xperia XZ3, in presentazione entro la fine del 2018 (probabile possa essere annunciato già a margine dell'IFA di Berlino), e spalleggiato dall'altro top di gamma, l'Xperia XZ2 Premium. Il produttore nipponico sembra avere tutte le intenzioni di portare avanti la tradizione che vede in rampa di lancio due flagship l'anno, che nel 2018 si sublima con questo chiacchieratissimo prodotto, di cui ormai si tendono ad ...

ClubSwan36 – Design innovativo ed esperienza pura per il nuovo yacht [GALLERY] : ClubSwan36: uno yacht unico nel suo genere. Design innovativo, talento, organizzazione e pedrigree da favola Per distinguersi in un mercato affollato, è necessario offrire qualcosa di eccezionale e innovativo. Nell’arena della costruzione navale, i Design si aggiornano in continuazione. Pochi hanno il pedigree di nautorsswan, il talento Design di Juan K, l’organizzazione di fiducia di ClubSwan e un programma di corse esistente e ...

Prime foto per Sony Xperia XZ3 : doppia fotocamera e Design invariato : Dopo le Prime indiscrezioni sulla possibile scheda tecnica di Sony Xperia XZ3, spuntano le Prime immagini “leaked” del nuovo device della casa nipponica. […] L'articolo Prime foto per Sony Xperia XZ3: doppia fotocamera e design invariato proviene da TuttoAndroid.

Russia 2018 - Irrati è il primo Var della storia mondiale. Designato per Russia-Arabia Saudita : Nestor Pitana è il secondo arbitro argentino che partecipa a due edizioni della Coppa del Mondo. Prima di lui, c'è stato Norberto Coerezza, che ha diretto due partite nel 1970 e uno nel 1978. Pitana ...

Lenovo rinnova Legion : all’E3 nuovi laptop e desktop. E un Design diverso per catturare un pubblico più ampio : Lenovo non è sicuramente l’ultimo arrivato nel mercato dei PC, è tra i primi brand per vendite al mondo, ma la sua vera discesa in campo nell’ambito dei dispositivi da gaming risale a poco più di un anno fa, quando al CES di Las Vegas annunciò la nascita della – allora – nuova linea Legion. Da allora il mercato si è evoluto, vedendo crescere le vendite dei PC da gioco – in contrapposizione ad un calo ...

Un passo indietro sul Samsung Galaxy Note 9 per il Design? Forse si ma batteria al top : Il Samsung Galaxy Note 9 non è pronto a fare la differenza per il suo design, soprattutto quello della cover posteriore? Anzi, rispetto al collega Galaxy S9 sarebbe anche pronto a fare un passo indietro, mantenendo una configurazione "obsoleta" della fotocamera principale sul retro? Come ci racconta anche PhoneArena, ecco che l'orientamento verticale delle due fotocamere posteriori del Samsung Galaxy S9 dovrebbero lasciare il posto al ritorno ...

Appendiabiti da parete Design : le migliori scelte per appendiabiti a muro : Oggi parleremo insieme di alcuni tipi di appendiabiti da parete di design e ne andremo a vedere le varie principali caratteristiche. Arredare casa: scegliere un appendiabiti giusto Quando si decide di arredare una casa si dovrebbe pensare proprio a tutto. Oggi vedremo insieme come scegliere un attaccapanni da parete, quali sono alcuni dei modelli presenti sul mercato e quali possono essere le condizioni migliori per sceglierne uno rispetto ad un ...