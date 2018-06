: Pechino risponde a Trump con dazi su 50 miliardi di dollari di “made in Usa” - LaStampa : Pechino risponde a Trump con dazi su 50 miliardi di dollari di “made in Usa” - Corriere : L'Ue risponde agli Usa: da venerdì dazi su jeans e moto - TelevideoRai101 : Dazi Usa,nel mirino'made in China 2025' -

Il presidente Usa, Trump, preparerebbe contromisure contro"in" l'ambizioso piano cinese che punta alla leadership mondiale in 10 settori hitech, tra cui intelligenza artificiale, big data e auto a guida autonoma. E' quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui si pensa a misure come il bando agli investimenti cinesi in società tecnolologiche statunitensi e il blocco addizionale di esportazioni di tecnologia verso la Cina. Secondo il giornale, le misure saranno annunciate entro la fine della settimana.(Di lunedì 25 giugno 2018)