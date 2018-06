: Effetto dazi: Harley-Davidson sposta alcune produzioni fuori dagli Usa [news aggiornata alle 14:15] - repubblica : Effetto dazi: Harley-Davidson sposta alcune produzioni fuori dagli Usa [news aggiornata alle 14:15] - HuffPostItalia : Harley-Davidson sposta una parte della produzione fuori dagli Usa per evitare i dazi che la Ue ha messo in risposta… - ivanscalfarotto : Harley-Davidson annuncia lo spostamento di parte della produzione fuori dagli #USA. Come Bush nel 2002, #Trump si a… -

L'azienda di motosposterà parte della sua produzione di due ruotedagli Stati Uniti per evitare le conseguenze deieuropei Lastima che,per effetto deialzati dal 6% al 21%,le sue moto costeranno in media 2.200 dollari in più. Il piano è quindi quello di aumentare nei prossimi 18 mesi la produzione nei suoi impianti in Australia, Brasile,India e Thailandia,(Di lunedì 25 giugno 2018)