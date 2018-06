David Cage | dopo Detroit | Become Human mi piacerebbe fare un videogioco narrativo

Detroit Become Human : David Cage non esclude un sequel o DLC : Il boss di Quantic Dream, David Cage, ha recentemente tenuto una sessione Ask-Me-Anything su Reddit in cui ha risposto a numerose domande dei fan su Detroit: Become Human. Il gioco è stato ben accolto ed è già il progetto di maggior successo dello studio fino ad oggi, portando molti a chiedersi se Cage cambierà la sua posizione riguardo la realizzazione di sequel.Come riporta PlayStation LifeStyle, Nonostante le richieste della community, ...

Detroit Become Human Recensione - il miglior gioco di Quantic Dream e David Cage : Con le sue intramontabili e pioneristiche opere letterarie, Isaac Asimov ci insegnò le regole che normalizzano l’etica dei robot; Blade Runner, a sua volta un precursore del moderno cinema di fantascienza, ci ha mostrato cosa accadrebbe se umani e macchine interagissero tra loro. Detroit Become Human, invece, ci insegna cosa significa provare emozioni, e lo fa mettendoci nei panni di tre Androidi. Il nuovo gioco di David Cage e Quantic Dream è ...

La filosofia di Detroit Become Human spiegata da David Cage in video : Oggi, venerdì 25 maggio, arriva sui nostri scaffali uno dei titoli per PS4 più attesi della primavera: Detroit Become Human. Il titolo, a causa della sua narrazione estremamente delicata ed emotiva ambientata in un mondo futuristico, permetterà ai giocatori di riflettere il concetto di umanità. Un termine che esprime, forse appieno, l'ideologia e la filosofia della storia che David Cage ha voluto raccontare: proprio lo sceneggiatore, director e ...

Detroit Become Human : in una video intervista David Cage condivide i suoi pensieri sul significato dell'umanità nel gioco : Detroit: Become Human, recensito sulle nostre pagine, è certamente uno dei più grandi titoli per PS4 che in molti aspettavano. Nella nuova opera di Quantic Dream ci ritroveremo all'interno di una profonda trama emotiva ambientata in un mondo futuristico e il regista David Cage ha condiviso i suoi pensieri sul significato dell'umanità nel gioco.Come segnala Dualshockers, Sony ha rilasciato una nuova video intervista per Detroit: Become Human, con ...

David Cage : Sony ha dimostrato che il single player non è morto : David Cage, il fondatore dello studio francese Quantic Dream, è stato intervistato dal sito francese LesNumeriques e, come riporta Wccftech, sono emerse interessanti dichiarazioni che ci parlano, a tutto tondo, del rapporto tra lo studio e Sony.Alla domanda se Sony abbia mai imposto una decisione, come la scelta degli attori, a Quantic Dream, David Cage ha risposto che non è mai accaduto e ha anche fatto i complimenti a Sony per la sua capacità ...