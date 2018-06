Dallo Ius Soli alle molestie | così «Un Posto al Sole» racconta l’attualità

vanityfair

: @antonio_bordin @AndFranchini @Rinaldi_euro @valy_s @ZampieriChiara @evavola @ValeMameli @fuoridallaue @oinot49… - VirginioRaggio : @antonio_bordin @AndFranchini @Rinaldi_euro @valy_s @ZampieriChiara @evavola @ValeMameli @fuoridallaue @oinot49… - IUS_VE : RT @ChiaraPiaia: Pronti per essere colpiti dallo speech sul Case Study di #Motta e @BuondiOfficial con @AlbertoRaselli e Monica Brosadola!… - Pat_Wild : Dallo Ius Soli alla schedatura dei rom #censimento #GovernoDelCambiamento -

(Di lunedì 25 giugno 2018) «Solo in Siria ci sono 12 milioni di persone in fuga dalla guerra, o sfollati, o costretti a passare per rifugiati. Quasi due terzi della popolazione». A parlare non è un leader politico, ma la piccola Rossella Saviani di Unal, decisa a spiegare a Vittorio e Arianna cosa ci sia dietro la Giornata Mondiale del Rifugiato. Alla ragazza proprio non va giù che l’amico Vicky Beef non voglia affrontare l’argomento nella sua trasmissione radiofonica ed è per questo che decide di prendere la questione di petto, come se fosse lei stessa a sognare un futuro migliore a bordo di un barcone fatiscente: «Mi chiedo perché ti defili», gli fa in segno di rimprovero. «A te non importa di quei poveri bambini perché non li conosci personalmente, è? Scusami, ma questo atteggiamento è orrendo». https://twitter.com/UPAS_Rai/status/1009148317903872001 Il discorso sortisce ...