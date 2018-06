Dall' Inghilterra | ' Juventus | accordo raggiunto per Martial | cifra boom!'

Mondiali : buone notizie Dall’Inghilterra - Dele Alli si allena in gruppo : Mondiali– Il centrocampista dell’Inghilterra Dele Alli è tornato oggi ad allenarsi e potrebbe essere disponibile per la partita Inghilterra-Belgio di giovedì prossimo, decisiva per definire la prima classificata del girone. Il ct inglese, Gareth Southgate, ha tempo per definire la formazione titolare contro i Diavoli Rossi. Secondo alcuni media britannici, avrebbe la tentazione di risparmiare alcuni dei migliori per poterli schierare ...

Martial alla Juventus/ Calciomercato - bomba Dall'Inghilterra : "Accordo con il Manchester United : 90 milioni" : Martial alla Juventus, bianconeri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United: secondo la stampa inglese c'è l'accordo tra i due club, le ultime(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Dall'Inghilterra : 'Il Manchester United molla Milinkovic e si concentra su Pellegrini' : ROMA - Il Manchester United molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic , giudicato troppo caro, e allora José Mourinho mette gli occhi su Lorenzo Pellegrini . Lo scrive 'The Sun'. Per il serbo - ...

Dall'Inghilterra : 'È fatta per Jorginho al Manchester City' : LONDRA - Sembra ormai fatta per il passaggio di Jorginho dal Napoli al Manchester City . E' quanto scrive oggi il Daily Mirror, secondo cui il Napoli sarebbe sul punto di accettare l'ultimo rilancio ...

Inghilterra - Leno a un passo Dall'Arsenal : Arsenal a un passo dal portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno. È quanto scrive oggi il quotidiano britannico 'The Telegraph' secondo il quale l'accordo è stato trovato per una cifra che si aggira ...

Invasione di moscerini ai Mondiali/ Video - Tunisia Inghilterra disturbata e fuori Dallo stadio... : Invasione di moscerini ai Mondiali, Video: Tunisia Inghilterra disturbata e fuori dallo stadio l'aria diventa irrespirabile per l'insetticida lanciato direttamente con degli elicotteri.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 00:28:00 GMT)

Tunisia-Inghilterra - diretta Dalle 20. Formazioni ufficiali : Inglesi con Sterling e Kane davanti, fra i nordafricani occhio a Khazri Risultati di oggi Vai allo speciale Mondiali 2018 Mondiali 2018, partite e classifica dei gironi in tempo reale

Russia 2018 - Inghilterra : l'eterna promessa riparte Dalla Tunisia : Quasi sempre brutte figure poi , ha vinto solo uno degli ultimi otto match alla Coppa del Mondo, l'1-0 alla Slovenia del giugno 2010 e nelle sue ultime nove gare iridate non ha mai segnato più di una ...

Dall'Inghilterra : 'Chelsea - resta aperta l'ipotesi Sarri ma in pole c'è Jokanovic' : LONDRA , INGHILTERRA, - Il dopo Antonio Conte ? Ancora da definire, visto che l'italiano ha un altro anno di contratto e c'è una penale che blocca il club di Stamford Bridge . Secondo l'Evening ...

Inghilterra - giovane lasciato morire di stenti in casa Dalla famiglia : Arriva dall' Inghilterra una storia che potrebbe sembrare la trama di un film dell'orrore, ma che altro non è che pura e semplice cronaca. La news è del Daily Mail . Siamo nello Yorkshire , in una casa di periferia, ribattezzata ad hoc 'casa degli orrori', per via della terribile realtà che celavano quelle quattro mura. Al suo ...

Dall'Inghilterra : 'Il Liverpool vuole Alisson - la Roma chiede 90 milioni' : Liverpool - Il Liverpool sogna Alisson Becker . La prestazione di Karius nella finale di Champions League di Kiev ha spinto i vertici dei Reds a cercare un rinforzo tra i pali in questa sessione di ...

Roma - Dall'Inghilterra : chiesti 90 milioni al Liverpool per Alisson : La Roma intende resistere ma se qualcuno volesse davvero Alisson, allora il prezzo è bell'e fatto: 79 milioni di sterline, ovvero 90 milioni di euro. È la cifra che il club giallorosso intende ...

Dall'Inghilterra : 'Napoli - Arsenal - Chelsea e Borussia Dortmund vogliono Seri' : LONDRA , INGHILTERRA, - Le big d'Europa sul centrocampista del Nizza , Jean Michael Seri . Secondo il 'The Sun' in Italia si è mosso il Napoli , in Inghilterra Arsenal e Chelsea , in Germania il ...

Dall'Inghilterra : 'Alex Sandro obiettivo del Manchester United' : Manchester , INGHILTERRA, - Alex Sandro è sempre più nel mirino del Manchester United . Secondo il 'Mirror', infatti, José Mourinho vorrebbe il laterale brasiliano per sostituire Luke Shaw e Matteo ...