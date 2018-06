Dalla protesta in mutande all’elezione | Cateno De Luca | nuovo sindaco di Messina

Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : Dalla protesta in mutande agli arresti all'elezione : stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti . Ma il nome di Cateno De Luca non è affatto sconosciuto né al mondo politico né a quello giudiziario. Una delle immagini che sono rimaste negli annali , di lui, è quella di quando, nel 2007, rimase in mutande nell'Assemblea regionale della Sicilia: la Bibbia in ...

'Il Movimento 5 Stelle : Dalla protesta al governo' : […] In realtà, il M5s si era presentato, fin dalla sua fondazione, come un soggetto politico anomalo rispetto ai tradizionali parametri con cui la scienza politica ha definito le forme-partito nel ...

Ue - la portavoce della Commissione blocca le domande sull’Italia a Mogherini : cronisti escono Dalla sala per protesta : Il clima teso di questi giorni tra le cancelliere europee sui migranti si ripercuote anche nei rapporti fra le istituzioni europee ed i media. Alcuni giornalisti, per la maggior parte italiani, hanno abbandonato la conferenza stampa che si è tenuta oggi al Parlamento europeo a Strasburgo dopo che una portavoce della Commissione Ue ha cercato di evitare domande sui migranti e l’Italia rivolte all’Alto rappresentante Ue Federica ...

Grande Fratello 15 - "espulsione per Filippo" : le grida e la protesta degli animalisti fuori Dalla Casa (video) : "Espulsione per Filippo, espulsione per Filippoooo. Via dalla Casaaaa". Non si placa l'ira degli animalisti che questo pomeriggio si sono radunati fuori dagli Studi di Cinecittà, a pochi metri dalla Casa del Grande Fratello 15. Il loro bersaglio continua a essere Filippo Contri, il concorrente già denunciato dall'AIDAA per il suo modo "particolare" di educare il cane di famiglia ("Io sono per i modi antichi, se fa qualcosa io gli do un ...

La Casa di Carta Dalla rapina alla protesta universitaria - a Napoli il flash mob contro il “caro tasse” (video) : La Casa di Carta continua a suscitare tentativi di emulazione più o meno simbolici in giro per il mondo: se qualche settimana fa c'era stata una rapina ad un bancomat in Cile, con rapinatori travestiti come i personaggi della serie Netflix, a Napoli è andato in scena un flash mob con cui gli studenti della Federico II hanno protestato per i rincari delle tasse universitarie. Prendendo spunto dalla serie cult di Netflix appena rinnovata per ...

