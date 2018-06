Dal ‘Black Mamba’ alla… ‘Mambacita’! La figlia di Kobe Bryant dà spettacolo sul parquet

sportfair

(Di lunedì 25 giugno 2018)ha già la sua erede: la piccola Gianna Mambacità dàsulQuando seidi un campione come, non puoi non avere il basket nel sangue e puoi quindi scegliere tra due alternative completamente opposte: odiare questo sport, o amarlo alla follia, sfruttando il talento innato. Tanti sono i figli dei campioni sportivi che non riescono a seguire le orme dei genitori, tanti altri invece, prendono ispirazione da loro e mirano sin da piccolini a diventare dei grandi campioni. E sembra proprio essere questo l’obiettivo della secondogenita di, la piccola Gianna Maria Onore, classe 2006, che dà giàsul. Felicissimo, il Black Mamba ha condiviso sui social una bellissima giocata di Gigi, soprannominandola Mambacita.sembra già aver trovato la sua erede… PER IL VIDEO >>> La piccola Gianna come papà ...