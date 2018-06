Dal 24 settembre l’Isola di Pietro con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini

MALEDETTO LUNEDì - Dal 25 giugno al 3 settembre SLAM porta la POESIA nel cortile di BASE : I primi LUNEDì sono dedicati a un torneo di poetry SLAM - una gara tra poeti, in cinque round, moderata da un maestro di cerimonie -, mentre il resto della stagione propone reading e spettacoli dei ...

Mario Mattei arriva alla Milano Art Gallery con la sua arte Dal 14 al 28 settembre : 3 Con L’arte della Quarta Dimensione Mario Mattei giunge finalmente alla Milano Art Gallery dal 14 al 28 settembre 2018. Il vernissage della personale, previsto per venerdì 14 settembre alle 18, si terra' in via Alessi 11, nella storica galleria milanese che esiste da oltre cinquant’anni. Sede di riferimento del Maurizio Costanzo Show, Milano Art Gallery ha visto un giovane Vittorio Sgarbi dare consigli sull’acquisto di opere ...

Teatro e Critica LAB sbarca a Todi Festival! Dal 26 agosto al 2 settembre - Teatro e Critica : COSTI 100 ' comprensivi di 21 spettacoli e 6 incontri. Saranno comunicate convenzioni per vitto e alloggio in loco. Possibilità di assegnare crediti formativi universitari e dell'Ordine dei ...

BOLOGNA Dal 15 giugno al 16 settembre - un festival multidisciplinare nel verde 94 passi in giardino uno pettacolo teatrale di Lorenza Zambon : ... un piccolo anfiteatro tra i calanchi, un sentiero panoramico sulle colline, un vigneto e diversi giardini faranno da cornice scenografica agli spettacoli in programma, pensati in stretta connessione ...

Saldi estivi in Sicilia - firmato il decreto : Dall' 1 luglio al 15 settembre : I Saldi estivi in Sicilia si svolgeranno dal 1 luglio al 15 settembre. Lo prevede il decreto dell'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, firmato questa mattina. La decisione dell'...

Dal 12 giugno al 25 settembre 'Uffizi Live' : cinema - musica - teatro e danza di sera nel museo : ... installazioni digitali, teatro, musica, danza e spettacoli a vocazione internazionale, animeranno gli spazi del museo fiorentino ogni martedì sera d'estate dalle 19 alle 22 proponendo spettacoli in ...

Birrocco - ad agosto l'anteprima a Marina. Dal 7 al 9 settembre l'evento a Ragusa : Piu' di 120 birre artigianali differenti, ben dodici birrifici, 6 dei quali provenienti da fuori Sicilia e in totale sei giorni di eventi e spettacoli. Sono i primi numeri della quinta edizione di "Birrocco" il festival dedicato alle "bionde", ma anche alle "scure" che torna nel centro storico di Ragusa dal 7 al 9 settembre prossimi anche ...

A Ravenna Dal 24 Agosto al 10 Settembre la festa dell'Unità 2018 : Roma, 9 giu. , askanews, - La festa Nazionale dell'Unità 2018 si terrà a Ravenna, dal 24 Agosto al 10 Settembre.Lo ha annunciato via Twitter il segretario reggente del Pd Maurizio Martina- "Sono ...

Lucio Dalla - il concerto omaggio a settembre su Canale 5 : Canale 5 omaggia il grandissimo Lucio Dalla con un concerto – evento condotto da Michelle Hunziker: ecco le prime anticipazioni Un concerto tributo dedicato all’immenso Lucio Dalla. L’evento musicale, registrato in questi giorni, sarà tramesso in esclusiva assoluta a settembre su Canale 5. Possiamo anticiparvi chi lo condurrà, ma soprattutto quali saranno gli artisti che omaggeranno il geniale cantautore bolognese. Lucio Dalla, ...