Dagli Stati Uniti nuove misure contro la Cina | settore hi-tech nel mirino

L'Unione Europea ha imposto dazi su merci importate Dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2 - 8 miliardi di euro : L'Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro, in risposta ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump su alluminio e acciaio importati dall'europa. I nuovi dazi hanno

Maltempo - il rischio idrogeologico nella città di Messina a valle dei versanti devastati Dagli incendi di luglio 2017 : luglio 2017 si è caratterizzato per gli incendi criminali e distruttivi che hanno devastato la vegetazione lungo i versanti incombenti sulla parte settentrionale di Messina, riportati nell’immagine satellitare tratta da Copernicus riportata nel riquadro A. Sulla planimetria tratta dal PAI riportata nella figura allegata con la legenda relativa è stata delimitata con la linea rossa l’area devastata dagli incendi. La situazione del rischio ...

Usa - capo 007 : "Russia vuole dividere gli Stati Uniti Dagli alleati" : Usa, capo 007: "Russia vuole dividere gli Stati Uniti dagli alleati"

Il Messico ha risposto ai dazi imposti Dagli Stati Uniti con altri dazi : Sono Stati pensati per danneggiare gli Stati da cui arrivano importati Repubblicani, mentre continuano le trattative per rinnovare un importante trattato commerciale

Hamburger vegano inganna i carnivori / La polpetta che non è di carne arriva Dagli Stati Uniti : Hamburger vegano inganna i carnivori, la polpetta che non è di carne arriva direttamente dall'Università di Stanford. Non ha ingredienti animali, ma sembra tale e quale a un Hamburger.

Lo studio clinico FAST dimostra elevata accuratezza diagnostica del software CAAS vFFR - che ha ricevuto Dagli Stati Uniti l'autorizzazi : Con sede a Maastricht , Paesi Bassi, , gestisce la vendita in tutto il mondo delle linee di prodotto CAAS e 3mensio. PMI e 3mensio Medical Imaging fanno parte del Gruppo Esaote, leader nel settore ...

Tiro con l’Arco – Youth Cup di Rovereto : grandi successi per l’Italia - sono due gli ori conquistati Dagli azzurri : Le frecce azzurre fanno subito centro alla Youth Cup di Rovereto, due ori per l’Italia grazie a Tanya Giaccheri e Simone Guerra, vincenti in finale 6-0 contro la Russia, e a quelle nel compound Allievi di Elisa Bazzichetto e Antonio Brunello che all’ultima sfida battono 152-151 l’Estonia Tanya Giaccheri e Simone Guerra vincono la medaglia d’oro dell’Arco olimpico mixed team Junior grazie al successo, netto e meritato, contro la Russia ...

Uber cerca una città fuori Dagli Stati Uniti per testare i suoi taxi volanti : AAA, nuova città in cui lanciare UberAir cercasi, rigorosamente al di fuori degli Stati Uniti. La seconda giornata di Elevate, l’evento a Los Angeles con cui il colosso del ride-sharing ha deciso di presentare i suoi progetti per la costruzione di una flotta di taxi nel cielo, ha confermato che le mire di Uber vanno ben al di là dei confini a stelle e strisce. Durante la conferenza è stato infatti annunciato che alle due città pilota già ...

Cybersecurity : Stati Uniti - Cina e Olanda i Paesi più colpiti Dagli hacker : I Paesi più colpiti dagli hacker sono gli Stati Uniti, la Cina e l’Olanda, rispettivamente colpiti dal 27%, 19% e 4% degli attacchi globali. Secondo i dati diffusi oggi dal Global Threat Intelligence Report 2018 pubblicato dal Gruppo NTT, il Ransomware è passato dal rappresentare l’1% dei malware globali nel 2017 a costituirne circa il 7%. Il settore dei giochi è stato il più bersagliato dal ransomware nel 2017 con il 20%, seguito da ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : risultati e classifica seconda giornata. Italia sconfitta 6-5 Dagli Stati Uniti all’ultimo end : seconda giornata di gare dei Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). L’Italia subisce la prima sconfitta del torneo, con la coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin che viene battuta dagli Stati Uniti di Sarah Anderson e Korey Dropkin con il punteggio di 6-5. Gli azzurri avevano aperto benissimo la partita riuscendo a rubare addirittura tre mani consecutive e trovandosi così in vantaggio per 4-0 ...