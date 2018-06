Da Scorsese a Tornatore | ecco cosa ci aspetta alla Festa del Cinema di Roma

ilfoglio

: Alla Festa di Roma protagonisti Virzì, Weaver, Tornatore e Scorsese [news aggiornata alle 16:30] - repubblica : Alla Festa di Roma protagonisti Virzì, Weaver, Tornatore e Scorsese [news aggiornata alle 16:30] - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Le prime anticipazioni della @romacinemafest, da Scorsese a Tornatore. La prossima edizione si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2… - zazoomblog : Festa del Cinema di Roma da Scorsese a Tornatore - #Festa #Cinema #Scorsese #Tornatore -

(Di lunedì 25 giugno 2018). Al Caffè delle Arti della Galleria nazionale, un tempo per tutti più semplicemente (e amicalmente) GNAM, i saloni luminosi e affrescati rispecchiano il bello che c’è al suo interno - in quegli spazi storici riportati in auge ddirettrice Cristiana Collu - e quel che accade al di fuori rest