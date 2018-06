Da mercoledì 27 all' 1 luglio la festa de San Piero de Castelo A Pellestrina si festeggia

Cancelo alla Juventus/ Affare fatto col Valencia - visite mediche già mercoledì? : Cancelo alla Juventus: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:15:00 GMT)

The Groove Machine - mercoledì sera all'Osteria Dal Bocia di Belluno : Hanno suonato con i grandi artisti internazionali, da Lenny Kravitz a Ben Harper, dai Limp Bizkit a Zucchero e Police, hanno girato il mondo e riempito gli stadi. William Nisi Sono quattro musicisti di altissimo spessore, insieme formano i The Groove Machine e mercoledì 27 giugno dalle ore 20.30 alle 22.30 saranno a Belluno. ...

Tecnologia e dipendenze : mercoledì alle 21 nuova puntata di Hashtag24 - : In studio con Riccardo Bocca la psichiatra e psicoterapeuta Gianna Autullo, l'attore, regista e scrittore Gioele Dix e il direttore di Wired.it Federico Ferrazza

Tecnologia e dipendenze : mercoledì alle 21 nuova puntata di Hashtag24 : Tecnologia e dipendenze: mercoledì alle 21 nuova puntata di Hashtag24 In studio con Riccardo Bocca la psichiatra e psicoterapeuta Gianna Autullo, l'attore, regista e scrittore Gioele Dix e il direttore di Wired.it Federico Ferrazza Parole chiave: ...

Accordi&Disaccordi : “L’Italia è un paese di destra?” - mercoledì 20 giugno in diretta su Nove alle 22.45 ne discutono Paragone - Ravetto - Richetti : Il dibattito sull’immigrazione, la proposta del ministro dell’Interno Salvini di censire la popolazione rom presente in Italia, le reazioni indignate di parte dell’opinione pubblica. L’Italia è un paese di destra? Se lo chiederanno gli ospiti di Accordi&Disaccordi, in onda alle 22.45 mercoledì 20 giugno in diretta su Nove: il giornalista e senatore M5S Gianluigi Paragone, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto e ...

Finale playoff Serie B 2018 : in diretta su Sky mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno alle 20.30 : Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno si giocheranno i 180 minuti della Finale play off di Serie B 2018 tra Palermo e Frosinone. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport 1 alle ore 20.30. La gara di andata si disputerà al Renzo Barbera di Palermo, il ritorno si giocherà presso lo stadio Benito Stirpe, impianto casalingo del Frosinone. La visione su Sky Sport 1 sarà offerta ai soli abbonati alla pay tv Sky e a chi ha attivato il pacchetto Sport di Now ...

Meteo - torna l'allerta gialla per temporali da mezzanotte alle 15 di mercoledì : Genova. La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal da mezzanotte alle ore 15 di domani sui bacini piccoli e medi di tutta la Regione. I temporali ...

Accordi&Disaccordi - mercoledì 13 giugno alle 22.45 in diretta su Nove discutono Claudio Borghi - Alessia Rotta e Vauro : Dopo la decisione del ministro degli Interni Matteo Salvini e delle Infrastrutture Danilo Toninelli di chiudere i porti italiani, la nave Aquarius, carica di 629 migranti, sarà accolta dalla Spagna. Favorevoli e contrari a questa operazione ne discuteranno ad Accordi&Disaccordi mercoledì in diretta su Nove alle 22.45. Ospiti della puntata, condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi, il deputato della Lega Claudio Borghi e la deputata Pd Alessia ...

Finale playoff Serie B 2018 : in diretta su Sky mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno alle 20.30 : Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno si giocheranno i 180 minuti della Finale play off di Serie B 2018 tra Palermo e Frosinone. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport 1 alle ore 20.30. La gara di andata si disputerà al Renzo Barbera di Palermo, il ritorno si giocherà presso lo stadio Benito Stirpe, impianto casalingo del Frosinone. La visione su Sky Sport 1 sarà offerta ai soli abbonati alla pay tv Sky e a chi ha attivato il pacchetto Sport di Now ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - mercoledì 13 giugno alle 17 appuntamento con la Compagnia del libro : Consigli di lettura tra 'viaggi e miraggi' 12-06-2018 / Giorno per giorno Saranno i libri di viaggi i protagonisti dei consigli di lettura che la Compagnia del libro elargirà al pubblico della sala ...

Ascolti TV | mercoledì 6 giugno 2018. Avanti un Altro pure di Sera vince con il 17.5% - la Sciarelli all’11.6%. Flop Petrolio (6.9%). Scanzonissima chiude al 5.9% : Avanti un Altro, pure di Sera! Su Rai1 Petrolio – Speciale ha conquistato 1.480.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro, pure di Sera! ha raccolto dAvanti al video 3.428.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.137.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Transporter ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto dAvanti al ...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' Domani fiducia al Senato - mercoledì alla Camera : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario Domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Domani l'esordio di Conte per la fiducia - in serata il voto al Senato - mercoledì alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo Lega-Cinquestelle. Il premier esporrà il suo discorso programmatico prima al Senato e poi alla Camera. Nel pomeriggio il dibattito, al quale ...

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Fiducia Senato domani alle 19.30 - mercoledì h 17.45 alla Camera : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: voto di Fiducia domani al Senato alle ore 20, alla Camera invece sarà mercoledì dalle 17.45. Primi problemi all'esecutivo Conte su migranti e flat tax(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:20:00 GMT)