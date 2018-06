Cyberpunk 2077 avrà un sistema di combattimento brutale

Analisi tecnica di Cyberpunk 2077 e nuovi dettagli sui combattimenti : ci sarà la katana : Cyberpunk 2077 è un gioco estremamente atteso da milioni di giocatori. Una demo a porte chiuse è stata mostrata all'E3 2018 a un gruppo di influencer e giornalisti selezionati. Coloro che sono usciti da questa sessione di gioco sono rimasti a bocca aperta. Ma i giocatori e appassionati non hanno avuto la possibilità di assistere a tutto questo. Su YouTube e online circolano comunque diversi articoli e descrizioni dettagliate di questa demo. ...

CD Projekt RED : "Cyberpunk 2077 sarà bellissimo su Xbox One e PS4 - ancora meglio su One X e PS4 Pro" : Cyberpunk 2077 si è mostrato all'E3 2018 in una demo a porte chiuse a cui ha potuto assistere solo la stampa, e questa settimana sono trapelate le mostruose specifiche del PC su cui girava questa demo.Marcin Iwiński, CEO di CD Project RED, ha voluto tranquillizzare i fan nel corso di una intervista concessa a GamesIndustry affermando che il gioco sarà bellissimo anche su console, specialmente su Xbox One X e PS4 Pro. "Sì, la demo girava su ...

Cyberpunk 2077 : non sarà possibile guidare le auto volanti : Cyberpunk 2077 è stato sicuramente uno dei protagonisti dell'E3 2018 e, in occasione dell'evento, CD Projkt RED ha finalmente svelato il gioco con un trailer. All'interno del video, come avrete visto, compaiono delle auto volanti ma, se speravate di guidarle, purtroppo rimarrete delusi.Come riporta VG247.com, il level designer Max Pears ha confermato questo nuovo dettaglio in un'intervista con Metro."Non sarete in grado di controllare le ...

Trapela l'intera demo di Cyberpunk 2077 dell'E3 2018 in forma audio : Noi lo abbiamo ascoltato solo in parte per dovere di cronaca. Se comunque volete evitare ogni forma di anticipazione allora lasciate perdere. Vedrete con i vostri occhi il gameplay quando lo ...

Hype alle stelle per Cyberpunk 2077? Trapela l'intero audio della presentazione a porte chiuse dell'E3 2018 : Mentre nella giornata di ieri abbiamo cercato di rispondere al perché lo sviluppo di Cyberpunk 2077 si stia rivelando così lungo, quest'oggi torniamo a parlare del titolo sviluppato da CD Projekt RED con una notizia molto diversa, un leak davvero particolare.Come molto probabilmente saprete Cyberpunk 2077 è stato il protagonista assoluto di una presentazione a porte chiuse tenutasi durante l'E3 2018, una presentazione dedicata completamente alla ...

Trapela l’intera demo di Cyberpunk 2077 dell’E3 2018 in forma audio : Cyberpunk 2077 ha esaltato tutti durante l'E3 2018, grazie soprattutto al trailer di 100 secondi che ha chiuso la conferenza stampa di Microsoft. Non riusciamo a contare quante volte abbiamo visto questo trailer, decine e decine. Le persone presenti allo show e i giornalisti di testate selezionate hanno potuto vedere molto di più di quanto mostrato nel trailer. Disponibile l'audio della demo di Cyberpunk 2077 A porte chiuse è stata mostrata ...

Come mai lo sviluppo di Cyberpunk 2077 si sta rivelando così lungo? : Prima dell'E3 2018 c'era tantissima attesa nei confronti di Cyberpunk 2077. I rumor davano praticamente per certa la presenza di CD Projekt e una presentazione a porte chiuse dettagliata che vi abbiamo raccontato nella nostra approfondita anteprima. Il trailer mostrato e i tanti dettagli molto interessanti delle varie anteprime non hanno fatto che aumentare l'interesse per un progetto che ha indubbiamente il potenziale per rivelarsi un ...

Cyberpunk 2077 non avrà schermate di caricamento : CD Project RED non ha condiviso moltissimi dettagli su Cyberpunk 2077, ma quel che sappiamo per certo è che il gioco offrirà un vasto open world nel quale potremo muoverci liberamente, quella Night City che abbiamo conosciuto nel trailer presentato durante la conferenza Microsoft all'E3 2018.Una nuova indiscrezione che arriva direttamente dal server Discord ufficiale del gioco riguarda proprio il suo open world, che stando a quanto riporta ...

Cyberpunk 2077 : la demo vista all'E3 era una build funzionante del gioco : In questi anni abbiamo imparato a prendere con le pinze i trailer mostrati durante le varie conferenze, in quanto solitamente essi rappresentano quello a cui gli sviluppatori puntano e non a quello che effettivamente hanno in mano. Per quanto riguarda Cyberpunk 2077 sembra che non è così.Come riporta PC GamesN, il co-CEO di CD Project Marcin Iwiński ha affermato in un'intervista a Kotaku che la demo di Cyberpunk 2077 mostrata all'E3 è fatta ...

La data di lancio di Cyberpunk 2077 potrebbe essere distante ancora qualche anno : Uno dei più importanti protagonisti dell'E3 2018 è stato Cyberpunk 2077, l'attesissimo titolo di CD Projekt RED che si è mostrato in un intenso trailer nel corso della conferenza di Microsoft. In molti aspettavano di dare finalmente una prima occhiata al gioco ma, a quanto pare, bisognerà aspettare ancora un bel po' prima di poter toccare con mano l'ambizioso titolo.Come potete vedere nella breve intervista in basso tra lo YouTuber noto come ...

Cyberpunk 2077 tornerà protagonista alla Gamescom : Cyberpunk 2077 è stato uno degli assoluti protagonisti all'E3 di quest'anno. Mentre lo studio polacco CD Projekt RED ha mostrato un trailer cinematografico in-engine all'evento di Microsoft, la vera rivelazione del gioco è arrivata con una demo a porte chiuse. Da questa presentazione, anche se a porte chiuse, sono emerse alcune informazioni, come l'impostazione in prima persona e molto altro. Ma quando potremo "rivedere" Cyberpunk 2077 in ...

Cyberpunk 2077 : su che PC girava la demo mostrata all'E3 2018? : Abbiamo tutti visto il trailer di Cyberpunk 2077 all'E3 2018, mentre i giornalisti hanno potuto assistere ad una demo a porte chiuse del gioco, nella quale sono state giocate alcune missioni dell'atteso RPG.Ebbene come possiamo apprendere da DSOgaming, sono state confermate le specifiche tecniche del PC su cui girava la demo mostrata all'E3. La demo era in esecuzione su un Intel i7-8700K con 32 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX1080Ti.Purtroppo ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli in Anteprima : Nel corso dell‘E3 2108 c’è chi ha avuto modo di provare in Anteprima Cyberpunk 2077, diffondendo sulla rete Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il titolo non ha ancora una finestra di lancio ma arriverà su PC, PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli in Anteprima per Cyberpunk 2077 Di seguito tutte le nuove informazioni trapelate: Il gioco sarà un RPG shooter in prima persona ...

Cyberpunk 2077 : nel corso del gioco sarà necessario ricorrere alla violenza : Cyberpunk 2077 sarà un RPG a tutti gli effetti e porrà nelle mani del giocatore tantissime scelte, con molte di queste che riguarderanno l'approccio da adottare per sbrogliare le situazioni di cui saremo protagonisti nel gioco.Molto spesso infatti dovremo scegliere se utilizzare la violenza e il combattimento o un approccio più pacifico nel corso delle missioni, ma come ha potuto rivelare Patrick Mills, quest designer di Cyberpunk 2077, non sarà ...