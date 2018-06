Cyber security | la minaccia viene anche dall' interno

Cyber security - che cosa cambia da domani per effetto della Direttiva Nis : ... i seguenti ministeri: Sviluppo economico, per i settori energia, infrastrutture digitali e per gli FSD; Infrastrutture e trasporti, per il settore trasporti; Economia e finanze, per i settori ...

Tra IT e OT c'è anche un problema di Cybersecurity : "anche nel settore industriale, un numero sempre maggiore di organizzazioni che sceglie di migliorare la propria politica di cybersecurity, tra cui misure ad hoc per salvaguardare le proprie reti di ...

Cyber security - intesa AgID-Confindustria : più collaborazione : Roma, 22 giu. , askanews, Dare concreta attuazione alla strategia Cyber nazionale, adottando soluzioni per la gestione delle crisi e incrementando la collaborazione tra pubblico e privato. Perché la ...

Cyber security - perché Israele e Italia devono cooperare. Parla Zori Kor - Asero - : L'esperienza israeliana da questo punto di vista è unica al mondo e ha costretto il nostro Paese ad adoperarsi quando per molti la sicurezza del Cyberspace non era ancora una priorità. Che cosa ha ...

Cyber security - quali sono gli effetti del Cryptojacking : Roma, 15 giu. , askanews, Sul finire del 2017 c'è stato grande movimento nel mercato delle criptovalute, tanto che il Bitcoin ha raggiunto lo stratosferico valore di 18mila dollari, creando una specie ...

Cyber security - Apple chiuderà 'buco' di sicurezza nei dispositivi : Roma, 14 giu. , askanews, Apple ha annunciato che cambierà le impostazioni dei dispositivi, in modo da non consentire l'accesso ai loro dati attraverso la porta Lighting se lo smartphone è bloccato da ...

L'Italia non spende in Cybersecurity - ma è 4° bersaglio degli hacker : Attacchi informatici gravi alL'Italia 2014-2017 Rapporto CLUSIT 2018 Il nostro Paese, settima potenza economica al mondo, non ha iniziato bene il 2018, dopo che già nella prima metà del 2017 lo 0,5% ...

Cyber security - I-Com : due i problemi principali a livello Ue : Roma, 13 giu. , askanews, Sono due 'i problemi principali che bloccano una vera reazione a livello europeo alle minacce cibernetiche'. È quanto si legge nel nuovo Rapporto Osservatorio Innov-E 2018 ...

Il futuro della sicurezza : a Genova la conferenza internazionale sulla Cyber security applicata ad energia e trasporti : I massimi esperti di Italia, Europa e Medio oriente si incontrano nella splendida cornice del Palazzo della Borsa Valori di Genova per confrontarsi su un tema di estrema attualità: la Cyber security. Negli ultimi anni, le reti elettriche, la mobilità e i trasporti sono state proiettati in una trasformazione tecnologica vertiginosa verso una intelligenza “distribuita” e controllata da remoto tramite sistemi informatici. L’industria ...

Cybersecurity : il 43% dei software sui pc non ha una licenza adeguata : Il Global software Survey 2018 condotto da Bsa The software Alliance ha rilevato che in Italia il 43% dei software installati sui computer non possiede una licenza adeguata: per ridurre il rischio di attacchi informatici e supportare la redditività aziendale, le imprese italiane dovrebbero eliminare i software privi di licenza presenti nei propri network e introdurre programmi di software Asset Management. Secondo lo studio la presenza di ...

Cyber security - Ue : certificazione e potenziamento Enisa : Roma, 8 giu. , askanews, L'Ue intende aumentare la sua 'ciber-resilienza' istituendo un quadro europeo di certificazione per prodotti, servizi e processi delle tecnologie dell'informazione e della ...

Cyber security italiana - prospettive a confronto : Roma, 5 giu. , askanews, L'evoluzione, le sfide e le opportunità della sicurezza informatica in Italia saranno tra i temi di un convegno che si terrà l'11 giugno a Roma presso il Centro Studi ...

Cyber security - nuove vulnerabilità in Natus NeuroWorks : Roma, 5 giu. , askanews, Talos il centro di ricerca per l'intelligence e la Cyber security di Cisco, la multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking e sistemi di ...

