Cucinare in lavastoviglie | ecco perché dovresti provare

(Di lunedì 25 giugno 2018) Hai cucinato in mille modi possibili: con il forno, i fornelli, la griglia, la piastra e il microonde. Forse però non avevi mai pensato a un elettrodomestico che usi spesso e volentieri, e certo non per preparare da mangiare: la. Eppure farlo è possibile, oltre che semplice, economico e anche salutare. C’è un accorgimento di cui non dovrai mai dimenticarti: quello di chiudere ermeticamente le pietanze in vasetti di vetro o sacchetti per il sottovuoto adatti alla cottura. In questo modo il cibo che preparerai non entrerà a contatto con il detersivo o l’acqua di lavaggio. E a quel punto ti potrai sbizzarrire. Il vapore sprigionato durante il programma di lavaggio è infatti simile a quello con cui cucini normalmente e ti permette anche di scegliere a quale tipo di temperatura preparare sorprendenti piatti… alla. Con un lavaggio eco, infatti, ...