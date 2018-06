Crotone | nuovo tecnico | sogno ripescaggio

Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Crotone : Crotone - Sarà Giovanni Stroppa ad allenare il Crotone nel prossimo campionato di serie B. L'ufficialità è arrivata questa mattina a conclusione di una trattativa durata alcune settimane per via delle ...

Crotone - arriva il nuovo allenatore : Stroppa ha firmato : Sarà Giovanni Stroppa ad allenare il Crotone nel prossimo campionato di serie B. L’ufficialità è arriva ta questa mattina a conclusione di una trattativa durata alcune settimane per via delle difficoltà nelle trattative con il Foggia, al quale il tecnico era legato fino al 2019. Stroppa è potuto arriva re al Crotone dopo aver rescisso l’accordo che lo legava al Foggia e ha firmato il contratto con la società rossoblù fino al 30 giugno ...

Parma - nome nuovo per l’attacco : spunta Nalini del Crotone : Parma alle prese con il calciomercato, il ds del club emiliano Faggiano si appresta a rafforzare la rosa a disposizione di mister D’Aversa Il Parma sa bene di dover puntellare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Il ds Faggiano sta dunque muovendo i primi passi di questa calda estate di calciomercato che attende il club emiliano. Dopo le recenti trattative registrate nei giorni scorsi per Borriello e Cigarini, adesso è ...