CRISTIANO RONALDO | MONDIALI 2018 Video | Cr7 | rigore fallito e graziato

Clamoroso CRISTIANO RONALDO : rischia il rosso col Var e due giornate di squalifica… graziato! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo molto ingenuo, il calciatore del Portogallo ha rischiato grosso in occasione della gomitata rifilata ad un avversario Clamoroso Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Portogallo ha rischiato davvero grossisimo. Una sbracciata evidente ai danni di un avversario iraniano, ha fatto sì che l’arbitro dell’incontro consultasse il Var per stabilire se espellere o meno CR7. Ebbene, la decisione è stata quella di graziare il ...

Mondiali Russia 2018 – La mano di Allah guida Beiranvand : parato il rigore di CRISTIANO RONALDO - l’Iran è vivo [VIDEO] : Il portiere dell’Iran para il calcio di rigore a Cristiano Ronaldo: ad un passo dal ko l’estremo difensore Beiranvand tiene in partita la formazione medio orientale Dopo essere stato al centro di numerosi episodi complicati nel primo tempo, fra i quali un accenno di rissa con il proprio compagno, il portiere dell’Iran si riscatta alla grande nel secondo tempo. L’estremo difensore Beiranvand para il rigore a Cristiano ...

CRISTIANO RONALDO - Mondiali 2018/ Video - Cr7 titolare contro l'Iran : Quaresma gli ruba la scena : Cristiano Ronaldo, Mondiali 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:52:00 GMT)

Georgina Rodriguez - la fidanzata di CRISTIANO RONALDO : dedica d’amore prima di Portogallo-Iran : Georgina Rodriguez: la fidanzata di Cristiano Ronaldo ai Mondiali di Calcio 2018 in Russia Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. La modella spagnola non si perde una partita dell’attaccante portoghese e per questo è volata in Russia, per presenziare ai Mondiali di calcio 2018. Per amore, dunque, Georgina […] L'articolo Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo: dedica ...

LIVE Portogallo-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : CRISTIANO RONALDO insegue gli ottavi di finale (da primo?) : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Iran-Portogallo, match valido per il gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. E’ uno spareggio per il passaggio del turno. Il pareggio tra Spagna e Portogallo nella prima sfida del girone tiene ancora aperta la porta all’Iran che ha battuto il Marocco all’esordio. Gli iraniani devono vincere per scavalcare i lusitani ma le gare di attacco non sono certo una specialità della ...

Mondiali 2018 Russia - il segreto di CRISTIANO Ronaldo? Il rituale pre partita della mamma : Le tradizioni vanno rispettate, sempre. Se queste portano anche fortuna, diventa quasi un obbligo prolungarle nel tempo e farle diventare un autentico rituale. Lo sa bene Cristiano Ronaldo che ...

Mondiali 2018 Russia - Marcelo sfotte CRISTIANO RONALDO per il pizzetto : 'Ma che lavoro ti hanno fatto?' : Una barba che ha fatto discutere. Il nuovo look presentato da Cristiano Ronaldo in occasione dei Mondiali ha dato vita a un altro episodio nell'infinita saga che contrappone il campione portoghese al ...

I tifosi dell'Iran non fanno dormire CRISTIANO Ronaldo : MOSCA , RUSSIA, - Cristiano Ronaldo conduce una vita sana, mangia cibo buono e va a letto presto. I tifosi dell'Iran hanno recepito il messaggio e, ieri notte, si sono piazzati sotto l'albergo dove ...