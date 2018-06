Crisi superata o trovata per scatenare il gossip? Iannone ‘vizia’ Belen ad Ibiza | la

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme. Crisi superata? : Sono diversi mesi che Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in Crisi, non vivono più insieme e non appaiono più in coppia agli eventi mondani. I due non sono mai voluti scendere nei dettagli di questa ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Video : Filippo e Lucia - Crisi superata : sempre più uniti : GRANDE FRATELLO 2018, Danilo Aquino e Filippo Contri a rischio squalifica nella prossima diretta? Lucia Bramieri non perdona il romano per la sua battuta(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:40:00 GMT)

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme : Crisi superata? : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona beccati insieme: la FOTO La storia d’amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sembrava essere giunta al capolinea dopo che la componente de Le Donatella aveva deciso di ritornare a casa dei suoi genitori e lasciare quindi almeno momentaneamente l’abitazione milanese che aveva condiviso con l’ex re dei paparazzi in seguito alla sua scarcerazione. Il motivo non era mai stato chiarito anche ...

Chicca a Giovanni : ‘Ti risposerei ogni giorno’ - la Crisi è superata : “[…] Giovanni Masiero, ti sposerei e risposerei ogni giorno della mia vita”. Con una dedica social scritta in occasione del secondo anniversario di matrimonio Francesca Rocco sembra spazzare via le ombre della crisi coniugale con Giovanni, cui rivolge parole d’amore su Instagram a corredo di tenere foto che li vedono abbracciati e intenti a scambiarsi un bacio: Avrei voluto scrivere il mio solito papiro, ma questa volta ...

Grande Fratello - Francesca Rocco e la dedica a Giovanni Masiero su Instagram : Crisi superata? : Tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero, i due ex gieffini che si sono innamorati nella casa più spiata d'Italia, e si sono poi sposati, mettendo al mondo anche la piccola Ginevra, sembrava esserci una crisi insormontabile, che la stessa Francesca "Chicca" raccontò in una dolorsa intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin. Oggi però, la Rocco ha pubblicato un post su Instagram che sembra rasserenare tutti i fan.L'occasione è di quelle ...

Ballando con le stelle 2018/ Diretta - Ciacci dopo la Crisi : "Ecco come l'ho superata" (28 Aprile 2018) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 28 Aprile, con la puntata dedicata al ripescaggio: quale coppia tornerà ufficialmente in gara? Suor Cristina ballerina per una notte.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:27:00 GMT)

Visco : "Banche - Crisi superata - ma ora serve stabilità e fiducia" - Corriere della Sera - : Secondo il governatore della Banca d'Italia 'grazie al salvataggio pubblico degli istituti più deboli e al miglioramento dell'economia, le banche italiane avrebbero superato la fase più difficile ...