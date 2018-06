«Così ho imparato a controllare gli attacchi di panico | ora non mi fanno più paura» | le

vanityfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «È successo in estate, più vent’anni fa, ai tempi dell’università. Ero su un autobus, diretta al mare: volevo passare la giornata in spiaggia assieme a un’amica. Ho cominciato a sentirmi male, mi sentivo soffocare, avevo la sensazione di svenire e sentivo il cuore che batteva troppo velocemente. Ero terrorizzata e non capivo il perché. Era il mio primo attacco di. Sono corsa giù dall’autobus e sono tornata a casa sperando che mi passasse. C’era con me il mio ragazzo di allora: anche lui non sapeva assolutamente che pesci pigliare. Dopo un po’ mi sono fatta accompagnare al pronto soccorso: pensavo ci fosse qualcosa che non andava al cuore, perché ...