Cosa vogliono dire per l' ecosistema delle startup i 13 milioni raccolti da Supermercato24

Cosa devono e vogliono decidere Kim e Trump a Singapore. L'agenda : Denucrearizzazione in cambio di garanzie Il nodo delle trattative sarà il programma nucleare nordcoreano che spaventa gli Usa e il mondo. Ma dove porterà il summit, anche solo impensabile fino a ...

Nainggolan : “Tutte le donne mi vogliono e a volte è difficile dire di no. Mia moglie? La Cosa importante è non far uscire nulla” : Radja Nainggolan si è confessato durante il Gert Late Night, un talk show in onda su un canale televisivo fiammingo. E la sua è stata una confessione realmente senza filtri: “Tutte le donne mi vogliono, è vero, è un pensiero che mi sbattono in faccia. A volte è difficile dire di no. Mia moglie? Devi negare fino alla morte, certe cose non puoi certo renderle pubbliche. Se fai una passeggiata o vai ad una festa e improvvisamente vieni ...

Cosa vogliono i bambini da una vacanza : le risposte che i genitori non immaginano : Altri, invece, dimostrano di avere una mentalità molto aperta: 'La miglior vacanza è quella che ti permette di conoscere facilmente le varie culture del mondo'. Si passa poi alle attività: c'è chi ...

Il Cnel è quella Cosa che tutti vogliono abolire - ma nessuno ci riesce : Ogni consigliere , tutti esponenti del mondo dell'associazionismo imprenditoriale e sindacale, percepisce un'indennità annua di 25 mila euro , 41 mila i due vicepresidenti, . Dal 2015, scrive il ...

Elettrodomestici - informatica - viaggi : ecco Cosa vogliono comprare gli italiani : Piccoli accessori, computer e affini, viaggi: sono queste le voci di spesa più gettonate dagli italiani. Che tornano a guardare con ottimismo alla possibilità di aprire il portafoglio, almeno a ...

I frati di Grimbergen vogliono tornare a fare birra. Ma Cosa si nasconde davvero sotto la schiuma? : Immagine tratta da Grimbergen Se ci fermassimo alle apparenze, al soffice cappello di schiuma e parole che sovrasta una bella storia di birra, la notizia sarebbe romanticamente suggestiva: una vecchia abbazia nella regione del Brabante, dalle parti di Bruxelles, costruita nel lontano 1128 quando i monaci erano maestri nell’arte di fermentare il malto; una vicenda burrascosa di distruzioni e ricostruzioni per una realtà, Grimbergen, che a forza ...

Ora Salvini e Di Maio vogliono le elezioni l'8 luglio. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del ...

MADRI CHE ALLATTANO IN PUBBLICO/ Cosa vogliono davvero i difensori del "pudore"? : Fa specie il dibattito penoso sul tema dell'allattamento al seno nei luoghi pubblici. Chi esorta alla "moralità" è il peggiore nemico della vita.