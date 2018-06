Coppia gay respinta da locale

Vietato l'ingresso a una Coppia gay - il titolare si difende : 'Erano ubriachi'. Loro : 'Non è vero' : Qui parliamo di diritti umani, non c'entra la politica'. 'Sono curioso di sapere cosa abbia da dire il proprietario del lido; vorrei chiedergli perché non ha fatto entrare questi ragazzi. Spero ...

"Non ci hanno fatto entrare perché siamo una Coppia gay". La denuncia di due giovani - esclusi da un locale a Napoli (di L. Matarese) : Cacciati da un lido perché coppia di soli uomini. Non importa se uniti civilmente. La nuova denuncia, in un clima che sembra diventare sempre più omofobo, arriva dal napoletano. Daniele Bausilio e Giuseppe Pitirollo, quasi 29 e 38 anni, entrambi napoletani, da poco meno di un anno uniti civilmente, si sono visti negare, insieme ad altri due amici gay, l'ingresso a una serata organizzata in una delle strutture più in voga ...

Scopre che il marito è gay - Coppia divorzia dopo 58 anni : la notizia era una bufala

Ricky Martin - "vorrei che i miei figli fossero gay"/ Video - sCoppia la bufera in rete : Ricky Martin, "vorrei che i miei figli fossero gay": Video, il desiderio del cantante spagnolo fa scoppiare la polemica in rete, attacchi sui social network(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:24:00 GMT)

Ricky Martin : "Vorrei che i miei figli fossero gay". E subito sCoppia la bufera in rete : Non è la prima volta che alcune dichiarazioni o comportamenti di Ricky Martin fanno discutere, ma ora una sua intervista ha sollevato veramente un polverone.Ospite a Popcorn with Peter Travers, un programma della Abc, il cantante ha parlato dei suoi figli, delle grandi emozioni che ogni giorno gli regalano e di come sia cambiata la sua vita da quando ha fatto coming out. Ricky Martin, infatti, ha due gemelli di 9 anni, Matteo e Valentino, nati ...

Milano - l’esperimento dello youtuber : finge insulti a Coppia gay sulla metro. Ecco come reagiscono gli altri passeggeri : Lo youtuber Kiko.Co ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video che lui stesso definisce un “esperimento sociale”. Nella metropolitana di Milano ha finto di insultare una famiglia arcobaleno (le stesse non riconosciute dal neo ministro Fontana) composta da due uomini con il loro figlio. E con una telecamera nascosta ha filmato le reazioni degli altri passeggeri, che sono rimasti tutt’altro che ...

Pasticciere negò torta nuziale a Coppia gay : la Corte Suprema Usa gli dà ragione : David Mullins e Charlie Craig si erano sentiti discriminati e si rivolsero alla giustizia dopo che alla pasticceria “Masterpiece Cakeshop” di Denver non confezionarono un dolce per la loro unione. Il fatto risale al 2012.

