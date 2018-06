Convocato il tavolo tecnico regionale della Cia-Agricoltori italiani | si apre uno

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Capisco le valutazioni di Tria - ma misura entro 2018. Convocato tavolo la prossima settimana” : Bene le “ valutazioni tecniche”, ma “questo tema deve avere la priorità assoluta”. Luigi Di Maio risponde così a Giovanni Tria sull’entrata in vigore del Reddito di cittadinanza . Il botta e risposta è cominciato il 21 giugno: “Ho detto entro il 2018” per il Reddito di cittadinanza anche se prima “voglio rimettere in sesto i centri per l’impiego”, aveva annunciato il ministro del Lavoro e dello ...

Tim - Convocato tavolo per Cigs il 24/5 : 11.08 Il ministero del Lavoro ha convocato il tavolo per discutere la richiesta di Tim di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il 24 maggio nella sede del ministero si troveranno i rappresentanti dell'azienda e i segretari generali di Slc Cgil, Fabrizio Solari, Fistel Cisl, Vito Vitale e Uilcom Uil,Salvo Ugliarolo.

Fico Convocato oggi alle 17 al Quirinale. Salvini a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo” : Nuovo capitolo per la nascita del governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico. Dopo il fine settimana di riflessione, il capo dello Stato ha riunito in mattinata i suoi consiglieri, per valutare come procedere. Toccherà dunque a Fico - come previs...