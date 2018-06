Consiglio di Stato dice sì a direttore straniero dei musei

Direttori stranieri dei musei : via libera del Consiglio di Stato - : L'Adunanza Plenaria ha accolto il ricorso del ministero dei Beni Culturali: legittima la nomina di Peter Assman a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. L'ex ministro Franceschini: "Vicenda ...

Musei - il Consiglio di Stato : 'Via libera a direttori stranieri' : ll Consiglio di Stato dice sì ai direttori stranieri nei Musei. E' Stato infatti accolto il ricorso in appello del Mibact e "per l'effetto", in riforma della sentenza di primo grado, respinto ...

Consiglio di Stato dice sì a direttori stranieri per i musei : Roma, 25 giu. , askanews, - Con la sentenza n. 9/2018, depositata oggi, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente deciso la questione della nomina di un cittadino non italiano, ma ...

Musei - dal Consiglio di Stato via libera ai direttori stranieri : Via libera ai direttori stranieri nei Musei italiani. L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha accolto infatti il ricorso in appello del Mibact e 'per l'effetto', in riforma della sentenza di ...

Consiglio di Stato dice sì a direttori stranieri per i musei : Roma, 25 giu. , askanews, Con la sentenza n. 9/2018, depositata oggi, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente deciso la questione della nomina di un cittadino non italiano, ma di ...

Musei - il Consiglio di Stato 'Via libera ai direttori stranieri' : ROMA - Il direttore di Palazzo Ducale a Mantova, l'austriaco Peter Assmann , resterà al suo posto. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, che ribalta la decisione del ...

Musei - il Consiglio di Stato : "Via libera ai direttori stranieri" : Era uno dei punti salienti della riforma Franceschini. Soddisfatto l'ex ministro dei Beni culturali: "Potranno continuare il loro lavoro straordinario"

Direttori stranieri nei musei - via libera dal Consiglio di Stato : Il ricorso era Stato presentato da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, ora Soprintendente a Parma, contro la nomina di Peter Assman alla direzione di Palazzo Ducale di Mantova. Il Tar le aveva dato ragione, il Consiglio di Stato ribalta la decisione

No al Bonus cultura - ma per il Consiglio di Stato basterebbe una circolare per estenderlo al 2018-2019 : Per estendere il Bonus cultura anche ai giovani che nel 2018 e nel 2019 compiono diciotto anni non tutto è perduto, dopo il ' pollice verso ' del Consiglio di Stato che con un parere depositato ...

Bonus 500 ai 18enni - stop del Consiglio di Stato : rinnovo a rischio - : Il contributo introdotto dal governo Renzi per i neo-maggiorenni potrebbe sparire. Per estenderlo, serve una legge. I nati nel 2000 in allarme dopo le parole del ministro Bonisoli: "Meglio far venire ...

Bonus 500€ ai 18enni - stop del Consiglio di Stato : rinnovo a rischio : Bonus 500€ ai 18enni, stop del Consiglio di Stato: rinnovo a rischio Il contributo introdotto dal governo Renzi per i neo-maggiorenni potrebbe sparire. Per estenderlo, serve una legge. I nati nel 2000 in allarme dopo le parole del ministro Bonisoli: "Meglio far venire fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio ...

Bonus cultura - il Consiglio di Stato contro l'estensione al 2018 e 2019 : MILANO - Non basta un decreto con una variazione delle tabelle dei fondi del Mibact per estendere il Bonus cultura da 500 euro ai neo-diciottenni che festeggiano il traguardo anagrafico nel 2018 e ...

Anche il Consiglio di Stato francese boccia la politica migratoria di Macron : Tre scoppole, come si dice in Italia, nello stesso giorno, non sono proprio quello che il presidente "jupitérien" dei francesi, l'erudito giovanotto di Amiens (così lo ha definito con un certo sarcasmo l'editorialista politico di Repubblica, Stefano Folli), abituato a dar lezioni di europeismo, solidarietà e saggezza politica (si rileggano i suoi maestosi discorsi alla Sorbona e ad Atene, all'ombra del Partenone) a mezzo ...

Inchiesta Consiglio di Stato - i pm smentiscono : "Falso che siano numerosi magistrati indagati" : "Repubblica" conferma il nuovo impulso alle indagini dopo le ammissioni degli avvocati Amara e Calafiore e il ritrovamento di un elenco di 35 sentenze...