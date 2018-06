Conclusa ad Asinara l’iniziativa “PFU Zero sulle coste italiane” | in 5 anni realizzati 40

meteoweb.eu

: Conclusa ad #Asinara l’iniziativa ‘#PFU Zero sulle #coste italiane’: in 5 anni rimosse oltre 8.500 #gomme dai nostr… - Ecodallecitta : Conclusa ad #Asinara l’iniziativa ‘#PFU Zero sulle #coste italiane’: in 5 anni rimosse oltre 8.500 #gomme dai nostr… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Si èoggi ad‘PFUitaliane’, il progetto di raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonatiitaliane che fa capo a EcoTyre, il Consorzio che a livello nazionale si occupa della corretta gestione degli PFU, e all’Associazione Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Federparchi-Europarc Italia e in collaborazione con la Guardia Costiera. In cinque, sono stati effettuati 40 interventi per rimuovere gli pneumatici fuori uso (PFU) dai fondali e dai litorali delle isole minori e delleitaliane. Sono oltre 8.500 le gomme portate a riva dai sub e finalmente avviate al recupero dopo essere state sommerse per: un gesto concreto per ripulire i nostri mari. Era abitudine comune, infatti, utilizzare i copertoni come parabordi su barche e moli per poi gettarli in mare, dopodi incuria ...