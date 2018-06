Con Nainggolan l' Inter è da scudetto?

Inter - per Nainggolan visite mediche poi Contratto : Radja Nainggolan è arrivato alle 9.10 alla Clinica Humanitas, a Rozzano, per iniziare la prima parte di visite mediche, che proseguiranno poi al Coni. Il nuovo acquisto dell'Inter, accolto ieri con ...

Operazione Nainggolan - gli effetti eConomici sui bilanci di Roma e Inter : Manca solo l'ufficialità, ma il passaggio di Radja Nainggolan dalla Roma all'Inter e del contestuale arrivo in giallorosso di Davide Santon e Nicolò Zaniolo è ormai fatto. L'articolo Operazione Nainggolan, gli effetti economici sui bilanci di Roma e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nainggolan va all'Inter : accordo Con la Roma per 23 milioni e mezzo : Milano - Radja Nainggolan arriva all'Inter: alla Roma andranno 23,5 milioni più i cartellini di Santon e Zaniolo. Manca solo l'ufficialità ma l'affare è praticamente chiuso.

Inter-Nainggolan - fumata bianca : c'è l'accordo Con la Roma : Radja Nainggolan può considerarsi virtualmente un giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, l'accordo con la Roma è stato raggiunto sulla base di 24 milioni più i cartellini di Davide Santon e del promettente centrocampista della Primavera nerazzurra, Nicolò Zaniolo. La vera novita' è però l'inserimento nella trattativa di Santon che ha limato ulteriormente la richiesta della Roma [VIDEO]. Il totale della ...

