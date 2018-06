Con la 5^ Edizione del Santa Marinella Film Festival inizia il tour 2018

Pallavolo – Nations League : l’Italia chiude Con una sConfitta la prima edizione - azzurri sConfitti dagli Usa 0-3 : La Nazionale di Blengini perde con il punteggio di 3-0 l’ultima sfida della Volleyball Nations League al cospetto degli Stati Uniti Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che anche questa sera ha affollato le tribune ...

Todi. Conclusa la V Edizione della Festa Europea della Musica. : ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le Bande del territorio in Piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Jamila Laurenti è la più giovane di tutta la spedizione : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composto anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Giornalisti : Consegnati riConoscimenti 58esima edizione 'Il Premiolino' (2) : (AdnKronos) - Il Premio Fondazione Birra Moretti per la Diffusione della Cultura Alimentare, giunto alla decima edizione, è andato ad Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar di Venezia, per il suo impegno nella valorizzazione della cultura e dello stile alimentare italiani nel mondo. La serata, che

Giornalisti : Consegnati riConoscimenti 58esima edizione 'Il Premiolino' : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La giuria de 'Il Premiolino' (composta da Chiara Beria di Argentine, Piero Colaprico, Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Alfredo Pratolongo, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian

Scherma - Europei 2018 : il Dream Team spezza la maledizione! ORO PALPITANTE - Russia battuta all’ultimo seCondo! : Doveva arrivare il Dream Team per spezzare la maledizione che ha colpito l’Italia in questi Europei di Scherma. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Camilla Mancini, Arianna Errigo e Chiara Cini) si laurea ancora, per il secondo anno consecutivo, Campione d’Europa, conquistando il primo oro dell’Italia nella manifestazione continentale in corso di svolgimento a Novi Sad. Una vittoria arrivata contro la solita ...

L'estate a Ronciglione si colora di suggestioni jazz Con la 17A edizione del 'Tuscia in Jazz' : E inoltre, Ronciglione ha tanti luoghi da reintegrare nella vita sociale e culturale della nostra cittadina, uno di questi è il Parco pubblico che sarà degna cornice di concerti e spettacoli per il ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Andiamo ad ...

“Ma quindi è lui!”. Lo hanno notati tutti : ecco dov’è finito Samba del Grande Fratello. È stato l’indimenticabile ‘simpatiCone’ dell’edizione numero 13 : La tredicesima edizione del reality show Grande Fratello è iniziata il 3 marzo 2014 e si è conclusa il 26 maggio 2014 per una durata di 85 giorni con la vittoria di Mirco Petrilli. La conduttrice è stata Alessia Marcuzzi, confermata per l’ottava volta al timone del programma. Gli opinionisti in studio sono stati per le prime quattro puntate l’attrice Manuela Arcuri e il giornalista Cesare Cunaccia, sostituiti rispettivamente ...

Arriva in Italia la seConda edizione di Campus Party : Cinque giorni (e quattro notti) non stop, migliaia di tende, 7 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università.Dal 18 luglio al 22 luglio Milano diventa la città a più alta concentrazione di giovani digitali. Arriva, infatti, in Italia - a Fiera Milano Rho - la seconda edizione di Campus Party, la tappa Italiana del più ...

Vespa World Days 2018 – Conclusa ieri l’edizione di Belfast : Vespa Club da 37 nazioni e migliaia di Vespa in parata. Si sono conclusi ieri a Belfast i Vespa World Days 2018 e nel 2019 appuntamento in Ungheria Si è chiusa ieri a Belfast, in Irlanda del Nord, l’edizione 2018 dei Vespa World Days, il più importante raduno per gli appassionati di Vespa, che ogni anno chiama a raccolta i Vespa Club di tutto il mondo. La splendida capitale dell’Irlanda del Nord ha accolto più di tremila Vespe ufficialmente ...

Mondiali 2018 Russia - 10 falli subiti da Neymar Contro la Svizzera : è già record in quest'edizione : Per trovare un calciatore più maltrattato in una Coppa del Mondo bisogna andare indietro di 20 anni e precisamente a Francia 98 quando, nel corso della sfida tra Tunisia e Inghilterra , Nazionali che ...

Trofeo Fondatori del Concaverde - l’azzurro Luca Miotto è il migliore tiratore assoluto della settima edizione : L’atleta della nazionale, Luca Miotto, che sui campi del Concaverde ha dato inizio alla sua carriera, festeggia con un en-plein l’edizione 2018 del Trofeo Correva l’anno 1982 quando quattro amici tiratori, per potersi meglio allenare, decisero di dar vita a un “campetto” privato. Campo che, nel giro di pochi anni, sarebbe poi divenuto uno dei più grandi e rinomati a livello mondiale. La passione per il tiro a volo dei Fondatori, Roberto Zilioli, ...