Con gli occhi di Lapo Elkann

Huawei P20 Pro : Con l’aggiornamento migliora la fotocamera : La fotocamera di Huawei p20 Pro è già in testa alle classifiche del portale DxOMark ma con il nuovo aggiornamento firmware promette di migliorare diverse funzionalità, soprattutto sotto il profilo dei video. La novità più succulenta riguarda la possibilità di salvare clip in super slow motion con una frequenza fino a 960 fotogrammi al secondo. L’update prossimo venturo è stato scovato dallo staff di XDA che ha pubblicato sul proprio forum ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia chiude Con una sConfitta la prima edizione - azzurri sConfitti dagli Usa 0-3 : La Nazionale di Blengini perde con il punteggio di 3-0 l’ultima sfida della Volleyball Nations League al cospetto degli Stati Uniti Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che anche questa sera ha affollato le tribune ...

Quanti sono e quanto guadagnano gli italiani della gig eConomy : È questa la cornice in cui il Sole 24 Ore in edicola racconta una ricerca della Fondazione Rodolfo De Benedetti sui lavoratori dell'economia dei lavoretti, o gig economy . Tra i 23 milioni di ...

Hagi - un altro figlio d'arte per crescere Con la Roma : Tanto che il papà, riporta La Gazzetta dello Sport , un giorno disse: 'Ianis ha il talento e le qualità per diventare un top player. Rispetto a me sa giocare con entrambi i piedi, mentre io usavo ...

Gemma di U&D potrebbe essere 'Consigliera' delle coppie a Temptation Island (RUMORS) : Gemma Galgani nel cast di Temptation Island 5 con un ruolo particolare. La notizia è anticipata nelle ultime ore dal sito di Davide Maggio. Stando all'indiscrezione riportata dal portale la protagonista del trono over di Uomini e donne dovrebbe arrivare in Sardegna per affiancare il conduttore Filippo Bisciglia in alcune puntate e dare preziosi consigli alle varie coppie del reality. Temptation Island 2018: da U&D arriva anche Gemma ...

ho. Mobile è un ESP MVNO e ha uno sConto per gli utenti non udenti o non vedenti : Nonostante le precedenti secondo cui ho. Mobile avrebbe usato il prefisso 379.1 e SIM con un proprio seriale, pare abbia optato per sfruttare quelle di Vodafone L'articolo ho. Mobile è un ESP MVNO e ha uno sconto per gli utenti non udenti o non vedenti proviene da TuttoAndroid.

PBOC lancia mossa anti dazi Usa : Con taglio riserve libera 700 mld yuan di liquidità : mossa della banca centrale cinese, la People's Bank of China, che ha annunciato di aver tagliato le riserve obbligatorie che le banche devono detenere presso di essa, il cosiddetto Reserve requirement ...

Dagli Stati Uniti nuove misure Contro la Cina - settore hi-tech nel mirino : .L'economia globale può riuscire a 'navigare le acque agitate' dei rischi che l'attendono in futuro. Ma 'anche in questo caso, quasi inevitabilmente, con il sostegno di condizioni finanziarie ...

A tutta forza il Huawei P20 Lite Con aggiornamento 136 : come migliora sblocco Con il volto e non solo : Il Huawei P20 Lite guarda avanti con l'aggiornamento 136 in prima distribuzione in Europa per questo smartphone che già detiene un più che discreto successo commerciale. Ci troviamo al cospetto di un nuovo firmware pensato per il modello ANE-LX1 del dispositivo e diciamo così, gemello rispetto alla release 135 pure già esaminata qualche giorno fa. Cosa introduce il nuovo aggiornamento sul Huawei P20 Lite? Ci troviamo a commentare un ...

Come la blockchain e gli smart Contract cambieranno il futuro del settore immobiliare : Alcuni giorni fa, ad un convegno londinese sul real estate, abbiamo discusso delle cosiddette 'tecnologie profonde' e del loro impatto sul mercato immobiliare. Avevo di fronte una platea formata da ...

Elezioni Turchia : Erdogan verso la riConferma Con il 53% delle preferenze. L'opposizione parla di brogli : PRIMAPRESS, - ISTAMBUL - Le Elezioni in Turchia vedrebbero il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, con una riconferma che sfiora il 53% e con un tasso di partecipazione di circa il 90%. Intanto c'...

Castellammare - Cimmino sindaco - ecco la composizione del prossimo Consiglio comunale : «Ripartiamo dalla sicurezza e dalla vivibilità» Castellammare - Il centrodestra pronto a governare la città

Torre del Greco - Giovanni Palomba è il nuovo sindaco. Ecco la composizione del Consiglio comunale

Arabia Saudita-Egitto - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Le nazionali schierano i migliori undici in cerca di Consolazione : Questo pomeriggio, lunedì 25 giugno, andrà in scena alle 16 Arabia Saudita-Egitto, match del girone A valido per i Mondiali 2018. Una partita che non ha più nulla da dire in ottica qualificazione, si gioca solo per la magra consolazione di concludere al terzo posto nel raggruppamento ed evitare di concludere con uno “zero” l’avventura in Russia. Nelle fila della nazionale asiatica Pizzi schiera la miglior squadra possibile dal ...