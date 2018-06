Con Dilei vai gratis a vedere Stronger – Io sono più forte

dilei

(Di lunedì 25 giugno 2018) Jake Gyllenhaal torna al cinema con un film intenso e struggente, intitolato– Iopiù. La pellicola racconta la storia vera di Jeff Bauman, coinvolto nell’attentato alla maratona di Boston. Era il 2013 e il ventottenne non era lì per correre, ma per riconquistare la sua ex fidanzata, facendole una sorpresa romantica. La sua vicinanza allo scoppio della bomba gli porterà via le gambe, cambiando per sempre la sua vita. Da quel momento Jeff (Jake Gyllenhaal) inizierà un percorso che lo porterà a scoprire la forza dentro di sé e la volontà, nonostante tutto, di andare avanti.– Iopiùè tratto dall’autobiografia di Jeff Bauman, scritta insieme a Bret Witter dopo l’attentato alla maratona di Boston del 15 aprile 2013. La pellicola è diretta da David Gordon Green con la sceneggiatura di John Pollono. Nel cast, oltre a Jake ...