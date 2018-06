Comunicare la violenza | una giornata di riflessione su media e rappresentazione del

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Tempo fa, durante una formazione sul linguaggio della stampa nei casi dimachista contro le donne, una cronista mi disse che la parola “raptus” era di “comoda utilità” per descrivere un femminicidio, perché aveva pochi caratteri ed era facilmente spendibile nei titoli. Concluse dicendomi che (purtroppo) era “ormai entrata nell’uso comune” per indicare l’azione violenta di un uomo nei confronti di una donna. Eppure se c’è una parola che distorce la realtà dellacontro le donne è proprio quella. Il raptus non è applicabile ai casi dicontro le donne nelle relazioni di intimità. Il femminicidio non è la conseguenza di un improvviso e momentaneo impulso violento ma l’esito di un continuum di violenze che durano nel tempo. Così come a uccidere non è la gelosia ma l’atto violento di un oppressore che vuole controllare la partner. Il ...