Commercio : Ascom Venezia - sì a ‘Spiagge sicure’ - ma le multe da sole non funzionano : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli alla linea dura e quindi al piano di Salvini, anche se riteniamo che le multe siano inefficaci perché non vengono pagate. Basti pensare che nel Comune di Venezia sono ben 50 i milioni di euro evasi. Come soluzione siamo più favorevoli al sequestro delle merci e possibilmente alla diffida di tornare nei luoghi dove si è stati trovati a vendere capi falsi, come anche ...

Commercio : Ascom Padova - bene il progetto ‘Spiagge sicure’ : Padova, 25 giu. (AdnKronos) – “In Italia il giro d’affari del fenomeno dell’abusivismo nel Commercio e nel turismo si attesta intorno ai 22 miliardi di euro con un danno evidente non solo per le imprese che operano nella legalità ma anche per lo Stato che deve rinunciare a 11 miliardi e mezzo di entrate fiscali e previdenziali. Solo nella provincia di Padova ‘ segnala il presidente dell’Ascom ConfCommercio ...

Commercio : Bertin (Ascom Padova) - Domeniche? Uno dei temi che gli posi a dicembre : Padova, 21 giu. (AdnKronos) - Era un sabato pomeriggio dello scorso dicembre. La campagna elettorale stava per entrare nel vivo e Luigi Di Maio, allora solo leader del Movimento 5 Stelle ed oggi vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, incontrava nella sede di piazza Bardella, a

Commercio : Ascom Padova - combattere contraffazione - come a Forte dei Marmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Capitanio ha ben presente ciò che, ogni giorno, avviene sulla spiaggia di Sottomarina, approdo naturale dei Padovani, soprattutto dei pendolari del weekend. “Sottomarina – spiega – al pari delle altre località del litorale veneto, non sfugge all’assalto dei venditori abus

ConfCommercio : Ascom Padova - adesso attendiamo Di Maio e Salvini da noi (2) : (AdnKronos) - "In effetti le affermazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico hanno messo una pietra tombale sull'aumento dell'Iva e hanno aperto grandi prospettive sulla possibilità che le piccole imprese non siano più gravate da una burocrazia a dir poco asfissiante", ha spiegato. “

ConfCommercio : Ascom Padova - adesso attendiamo Di Maio e Salvini da noi : Padova, 8 giu. (AdnKronos) - “adesso aspettiamo i ministri e vicepremier Di Maio e Salvini a Padova per presentargli cosa stiamo facendo per il nostro territorio, tutte esperienze che potrebbero essere utili anche per l’intero territorio nazionale”. All’indomani dell’assemblea nazionale di Confcomme

Commercio : Ascom - Comune Padova 'detassa' riapertura negozi chiusi : Padova, 18 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Padova, rispondendo ad una sollecitazione dell’Ascom, ha deliberato la concessione di contributi a favore di micro e piccole imprese che siano ubicate nel territorio comunale e che prevedono la riapertura di locali commerciali con superficie fino a 500 metr