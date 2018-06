Come rinforzare il sistema immunitario della pelle

vanityfair

: @daniel78ASR Invece da rinforzare la stiamo costruendone una nuova con tanti ragazzini che saranno anche di valore… - TaysonMauro : @daniel78ASR Invece da rinforzare la stiamo costruendone una nuova con tanti ragazzini che saranno anche di valore… - il_brigante07 : RT @pentotaldoll: @marru74063474 @robertosaviano @maxaq8 @therealrachely non credo che uno/a come te affetto/a da sindrome della rana bolli… - salidaparallela : RT @pentotaldoll: @marru74063474 @robertosaviano @maxaq8 @therealrachely non credo che uno/a come te affetto/a da sindrome della rana bolli… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) «Immunità»: in medicina significa difesa, resistenza nei confronti di malattie o sostanze tossiche, in cosmetica vuol dire rigenerazione, con l’aiuto di un prodotto capace di mettere in moto tutto quello che è possibile per ritrovare splendore. E per le donne multitasking, che anche da giovani risultano più vulnerabili delle generazioni passate, a causa dello stress, serve qualcosa che dia una mano, un aiutino per mantenere sana e bella l’epidermide, per conservare quell’immagine fresca che rassicura contro il passaggio del tempo. Per ricominciare ad amarsi, forse basta un regalo antistress,il siero di Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrare, l’ultimo nato, che potenzia le capacità di rafforzare ilcutaneo. L’obiettivo? Stimolare le cellule di Langerhans, che in caso di stress, ma anche di esposizione al sole, perdono la loro naturale funzione ...