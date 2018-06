Come la blockchain e gli smart contract cambieranno il futuro del settore immobiliare

Come la blockchain rivoluzionerà il mondo del lavoro : Dalla verifica dei dati al pagamento dei dipendenti, ecco quanto emerge dall'ultima edizione dell'Hays Journal

Come la Blockchain cambia il Digital : Fidelity House, il social content network di proprietà della Digital agency padovana Horizon Group di Francesco Fasanaro, punta a tutelare gli utenti online di tutto il mondo e a sanitizzare il mercato...

European Blockchain Partnership : cosa è e Come funziona : Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption Il commissario UE per l'Economia digitale, Mariya Gabriel, ha affermato che in futuro " tutti i servizi pubblici useranno la tecnologia ...