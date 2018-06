Come il sovranista assoluto Erdogan ora rafforzerà i disegni neo-ottomani in Medio

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ora che l'azzardo finale è riuscito. Ora che il "Sultano" è diventato, grazie al voto, il Presidente-padrone della Turchia, una cosa è certa: Recep Tayyprafforzerà ineo-su un duplice versante: nel GrandeOriente e, attraverso le comunità turche, in Europa. Può non piacere, ma una cosa è certo:non ha vinto. Ha stravinto. Perché ha superato l'ostacolo più difficile dei suoi 15 anni di potere, non solo confermandosi presidente al primo turno (53% dei voti), ma anche conquistando con la coalizione guidata dal suo partito Akp, in cui figuravano gli ultra-nazionalisti dell'Mhp, la maggioranza assoluta in Parlamento (343 su 600).Per la prima volta nella storia della Turchia, le elezioni presidenziali si sono svolte contemporaneamente a quelle legislative.ha vinto la sua scommessa e ...