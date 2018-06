Coldiretti | il Pil cala solo in agricoltura con il clima pazzo

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) A franare l’andamento del Pil è stata l’che è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa delimpazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccità su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi delladivulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil e sull’occupazione a livello territoriale. La situazione di maggiore difficoltà per l’si registra – sottolinea la– nel centro Nord Italia con un crollo del 6% mentre la riduzione del valore aggiunto agricolo nel mezzogiorno è stata del 2%. Gli effetti si sono sentiti anche sul lavoro nei campi in calo dello 0,8% nel 2017 per effetto della riduzione sia nel centro nord (-1,1%) che nel ...