Clima | dal Consiglio Ue l’ok al monitoraggio delle emissioni dei camion 

Clima - Legambiente : dal 2010 157 le vittime e 340 fenomeni estremi : ... Per avere città più resilienti è importante avviare una serie di interventi mirati, in particolare per l'associazione ambientalista è fondamentale che si avvii una politica di delocalizzazione degli ...

Le città alla sfida del Clima : 340 fenomeni estremi dal 2010 - 198 Comuni colpiti e 23.880 morti per le ondate calore in 10 anni : Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate: anno dopo anno si ripetono in Italia fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici che stanno già causando danni ai territori, alle città indietro nelle politiche di adattamento al clima, e alla salute dei cittadini. Sono 198 i Comuni italiani dove, dal 2010 ad oggi, si sono registrati impatti rilevanti con 340 fenomeni ...

Clima - il meteo pazzo fa paura? 2.000 idee dal web per prevenirlo : Il cambiamento Climatico fa paura, ma dal web arrivano idee per non temerlo o almeno arginarne gli effetti. È quanto e’ emerso oggi a Bologna dalla conferenza sul progetto europeo “Life Primes”. Al centro, l’innovazione nella gestione del rischio alluvioni: buone pratiche di prevenzione, partecipazione e comunicazione saranno i punti fondamentali da cui partire. “La prevenzione del rischio alluvione passa anche dal ...

Clima : contributo alla lotta alla desertificazione dall’agricoltura : “Il degrado del suolo, la perdita di biodiversità e i cambiamenti Climatici sono tre facce diverse di un’unica sfida mondiale”. Lo evidenzia Confagricoltura alla vigilia della ‘Giornata mondiale della lotta alla desertificazione’, indetta dall’Onu per domani 17 giugno. ll degrado del suolo – ricorda l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – mette a repentaglio il benessere di almeno 3,2 ...

Clima - caldo : il 2018 al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 : Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni con una temperatura superiore di 1,34 gradi rispetto alla media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento all’arrivo di una nuova perturbazione primaverile in un 2018 segnato peraltro da precipitazioni piu’ abbondanti, sulla base dei dati Isac Cnr nei primi cinque mesi. L’andamento anomalo ...

Clima : dall’UE nuove regole per mettere la finanza al servizio del pianeta : Una proposta presentata oggi dalla Commissione Europea punta a mettere il mondo della finanza al servizio del pianeta, nell’ottica della lotta al cambiamento Climatico: le misure proposte dovrebbero spingere investimenti verso le attività sostenibili e verdi attraverso nuovi obblighi per le società finanziarie. Tra le proposte figura la creazione di una “tassonomia”, dei criteri che determineranno quali attività sono verdi. ...

G7 : dal Canada l'impegno delle donne nella lotta ai cambiamenti Climatici : Questo consentirebbe di favorire la transizione verso un'economia low-carbon e favorire una visione di sviluppo dell'occupazione pulita e di lunga durata», ha rimarcato Donatella Bianchi che, ...

G7 - Marevivo e Wwf : “Dal Canada l’impegno delle donne nella lotta ai cambiamenti Climatici” [VIDEO] : Si è concluso ad Ottawa il “Climate Leaders’ Summit: Women Kicking It on Climate”, summit presieduto dalla Ministra dell’Ambiente e dei cambiamenti Climatici canadese, Catherine Mac Kenna. Un incontro internazionale che ha visto protagoniste le leader dei paesi del G7 che lavorano ogni giorno per combattere i cambiamenti climatici: un think tankcon l’obiettivo di raccogliere delle indicazioni da utilizzare in occasione del prossimo G7 che si ...

Il Clima influenzato dall’orbita terrestre : ecco cosa ci aspetta : Il clima sulla Terra è influenzato dalle periodiche variazioni dell’orbita terrestre, la prova è da ricercarsi in antichi sedimenti risalenti ad oltre 200 milioni di anni fa e ritrovati nel cuore del deserto dell’Arizona. L’orbita della Terra, ogni 405.000 anni diventa un po’ più ellittica a causa dell’attrazione gravitazionale esercitata dal pianeta più vicino, Venere, e da Giove. Descritti sulla rivista ...

Meteo di Maggio - gelo e neve - e 42°C. Mese dal Clima estremo : Finora abbiamo elencato svariati condizioni Meteo negative per questo Mese, e allora come mai questo periodo dell'anno è stato da sempre raffigurato dolce e tranquillo, nonostante la cronaca Meteo ...

Dal caldo estivo alla neve : Clima pazzo in Francia : Dal caldo quasi estivo alla neve con vento gelido: questo il passaggio climatico avvenuto in Francia negli ultimi giorni. In soli 7 giorni le spiagge della Normandia sono passate da scenari estivi a quelli invernali: martedì scorso la costa era affollata da persone in costume da bagno, e oggi si registra una temperatura percepita di -3°C contro i 27°C di pochi giorni prima. Diramata l’allerta arancione per rischio piogge e inondazioni nei ...